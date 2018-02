Godkendt til opera

THISTED: Kan koncertsalen i Thisteds nye musikskole faktisk bruges til opera?

200 operaentusiaster var spændt på at opleve salens kvaliteter, da de onsdag gik til koncert med Det Kgl. Teaters Operaakademi - den allerførste offentlige begivenhed i den endnu ikke ibrugtagne musikskole.

Og spændte var også de seks unge sangere og deres lede, Anne Margrethe Dahl. Men den er godkendt, kunne hun fastslå i pausen:

- Jeg har været spændt, for der er mange nye sale, der skal kunne bruges til alt muligt. Så kan den klassiske musik godt komme i klemme. Men det synes jeg ikke her. De har været rigtig glade for at synge her, fortæller Anne Margrethe Dahl.

Det er andet år i træk, afgangsholdet på Det Kongeliges operauddannelse tager turen til Thisted, inviteret af kulturforeningen Tysted. Det er ellers ikke så meget, de studerende på tredje årgang kommer ud og giver koncerter. De har travlt med mange andre opgaver i forbindelse med uddannelsen. Når de kommer hjem, venter der således en produktion på Takkelloftet på Operaen.

- Men jeg er så glad for, at vi har fået denne her kontakt. Den interesse og imødekommenhed vi er blevet mødt med - folkene i foreningen ved næsten ikke, hvad godt de skal gøre for os, fortæller Anne Margrethe Dahl.

Og lidt overraskende fik sangerne så æren af at indvie salen - selv om det var en uofficiel premiere:

- Det var vi jo ikke klar over, da vi lavede aftalen. Men det var en virkelig festlig begivenhed at være med til, siger hun.