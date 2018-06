Godt at bo: Her er årets nordjyske villavej

NØRRESUNDBY: Gyldenlakvej. Ikke langt fra Solsideparken, Kridtgraven og Nørresundby Idrætscenter og svømmeland. En villavej, som mange andre i Nordjylland, og så alligevel ikke.

Gyldenlakvej blev fredag aften kåret som Årets Villavej i Nordjylland.

Ikke færre end 230 nordjyske villaveje havde peget på sig selv som Årets Villavej 2018, men Gyldenlakvej gjorde bare et ekstra godt indtryk på dommerkomitéen, da vejen skulle vælges.

Derfor får beboerne på vejen nu 10.000 kroner til at holde et fællesarrangement for - og selvfølgelig æren i at kunne kalde sig Nordjyllands bedste villavej i det næste år frem.

Det er Nordjyske Bank og Ejendomsmæglernes Fond, som står bag kåringen, og marketingchef Palle Skyum fra Nordjyske Bank var selv forbi Gyldenlakvej for at overrække præmien.