FREDERICIA: Vendsyssel Håndbold måtte rejse hjem uden point, da holdet søndag var på besøg hos Fredericia i kvindernes 1. division.

Vendelboerne tabte med 29-25 i et opgør, hvor et stærkt Vendsyssel-comeback i anden halvleg var lige ved at skabe spænding om resultatet.

Her gik Vendsyssel fra 23-14 til kun at være bagud 25-23, men tættere end det kom gæsterne ikke.

- Det var en fortjent Fredericia-sejr, for de var bedre end os i dag. Vi var lige ved at komme tilbage i anden halvleg, men så lavede vi nogle ærgerlige tekniske fejl, der kostede os, konstaterer Vendsyssel-træner Morten Arvidsson.

Nederlaget betyder, at Vendsyssel Håndbold fortsat er noteret for 11 point efter 14 kampe på rækkens 10. plads.

- Sammenligner vi med starten af sæsonen er vores situation langt bedre nu, men vi har desværre stadig nogle udsving, og det koster i en række, der er så tæt, som den er, siger Morten Arvidsson.