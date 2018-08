Godt naboskab: Indbrudsforsøg stoppet i sidste øjeblik

AALESTRUP/ASTRUP: Et par vakse naboer sørgede i weekenden for, at to indbrudsforsøg blev stoppet i Himmerland.

I Aalestrup på Aagade opdagede en nabo klokken 01.00 natten til mandag, at to personer var kravlet op på en stige ved en ejendom for at pille nogle PH-lamper ned. Da de så naboen komme, løb de fra stedet i hver sin retning.

Den ene gerningsmand beskrives til at være en fyr 15-16 år, hvid i huden, 170-175 cm høj, spinkel af bygning og havde sorte Adidas-bukser med hvide striber på. Den anden var også en fyr på 15-16 år, 180-185 cm høj, hvid i huden, spinkel af bygning samt iført en blå hjelmhue og sorte bukser.

Også i Astrup i Mariagerfjord Kommune var naboen på Solbakken vågen, da to mænd var ved at bryde ind i et hus. Da han overraskede indbrudstyvene, forsvandt de hurtigt fra stedet.

Den ene indbrudstyv beskrives til at være en mand, 185-195 cm høj, kraftig af bygning, hvid i huden og iført en lyseblå trøje.

Den anden skulle også være en mand, 180-185 cm høj, kraftig af bygning, hvid i huden samt iført en rød trøje.