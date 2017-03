AALBORG: Aalborg Pirates bragte sig tirsdag aften foran med 2-1 i kvartfinaleserien i Metalligaen mod Gentofte.

Men det holdt hårdt, inden 3-1 sejren hjemme i Gigantium var sikret.

Grundspilsvinderne fra Aalborg virkede for ivrige fra kampens start og fik ikke sat spillet.

Heller ikke en tidlig udvisning til gæsterne kunne piraterne omsætte til muligheder.

Gentofte virkede mere afklarede og tilspillede sig en kæmpe dobbeltchance efter fem minutter, men pirat-målmand Ronan Quemener kom i vejen - som så ofte før i denne sæson.

Det samme gjorde han, da Gentofte iværksatte et pres i forbindelse med en Aalborg-udvisning og tilspillede sig er par gode chancer. Uden en fransk kæmpe i målet, ville piraterne været kommet bagud i en første periode, der var klart domineret af Gentofte, og hvor hjemmeholdet spillede for langsomt og uden den fornødne energi.

Hele AaB’s superligatrup var til stede for at heppe på piraterne i Gigantium,

Det så ikke ud til at gøre det store indtryk på de lokale ishockeyhelte, der havde overordentlig svært ved overhovedet at komme på skudhold i starten af anden periode. Gang på gang fik de velorganiserede gæster trævlet piraternes forsøg på angreb op.

Men efter et - i øvrigt målløst power play - løsnede det en smule op for piraterne, der begyndte at få bedre glid i skøjterne, og så kom føringsmålet efter den halve time, da Christoffer Frederiksen elegant fik styret en afslutning af Bryce Reddick ind bag Teemu Seppänen i Gentoftes mål.

Glæden holdt dog ikke længe, for fem minutter efter føringsmålet løb piraterne ind i to udvisninger på samme tid, og det udnyttede Gentofte til at udligne til 1-1 ved Cameron Spiro.

Gæsterne kunne også have bragt sig i front, inden anden periode løb ud, men Ronan Quemener reddede en friløber.

Piraterne kom ud til tredje periode som lyn og torden og skabte nu også chancer, og målet til 2-1 lå i luften. Det kom efter tre minutter, da Mikkel Højbjerg pludselig stod fri. Han takkede for muligheden og sendte pucken op i det ene målhjørne. Christoffer Frederiksen burde kort efter have afgjort kampen, men alene igennem skød han over mål.

Piraterne havde dog fået momentum, og med otte minutter tilbage fik Bjarke Møllet skramlet pucken over stregen i nordjysk power play.

Siden kontrollerede piraterne uden at spille prangende en ciffermæssigt sikker sejr i hus, og de står derfor stadig med gode muligheder for en plads i semifinalen.

1894 tilskuere overværede kampen.