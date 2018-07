Gør-det-selv: Fiks boligen inden efteråret

HELE LANDET: Sommeren er et godt tidspunkt til at få gennemgået boligen og tjekket, om den er klar til efterårets regn og rusk.

Ved at bruge et par timer og investere lidt i vedligeholdelse kan man spare meget i det lange løb, vurderer Jakob Brandt, der er vicedirektør for SMVdanmark - Det nye Håndværksråd.

- Man kan bruge en eftermiddag på at gå rundt og få kradset lidt i malingen rundt om huset og se, om der er noget, der er ved at skalle af, og så få det sat i stand.

- Det er meget billigere at få boligen vedligeholdt, end det er at reparere på følgeskader som svamp og råd, hvis fugten først kommer ind i træ- eller murværket, siger Jakob Brandt.

Mens man er i gang med at tjekke boligen udefra, bør man også gå hele det udendørs træværk efter og få skrabet det ned, der trænger, og malet igen, tilføjer bygge- og boligkøbsrådgiver Ole Vedsted-Jakobsen fra Boligejernes Videncenter, Bolius.

- Det er meget nemmere at gøre om sommeren, for der er mindre risiko for regnvejr.

- Der er bare det forhold, at man ikke skal male i direkte sol, men følge skyggen rundt, tilføjer Ole Vedsted-Jakobsen.

Inden man maler boligen, skal man få fikset revner, sprækker og frostsprængninger, som er en direkte dør ind til fugt i konstruktionerne.

Derudover skal man også få tjekket, at døre og vinduer slutter tæt til, og at der ikke er skæve, løse eller revnede tagsten, som ellers kan forårsage, at der kan komme vand, vind og fygesne ind.

- Man skal også have efterset og renset tagrender, riste og afløb inden efteråret og vinteren og få ordnet alt udendørs arbejde som at få tjekket taget og skiftet vindskederne, tilføjer Jakob Brandt.

Der er dog nogle ting, man som privatperson slet ikke må give sig i kast med - det gælder især vvs- og elinstallationer. Men også andre boligprojekter skal man lige overveje en ekstra gang at lave selv, hvis ikke man har det rigtige håndelag, siger Jakob Brandt.

- Sådan noget som at lægge en terrasse er ikke så simpelt, som det lyder. Er man ikke helt skarp med at lægge træ eller fliser, sand og grus korrekt, så der kommer et lille hæld væk fra huset, kan man risikere, at al regnen glider ind i soklen og fundamentet.

- Sker det, så får man gevaldige problemer med skimmel og fugt. Selv om man tænker, "det kan jeg godt selv lave", så skal man vide, hvad man gør, påpeger Jakob Brandt.

/ritzau fokus/