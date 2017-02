KØBENHAVN: Meteorologerne forudser sne og temperaturer under frysepunktet herhjemme i den kommende uge. Men er du blandt de tusindvis af danskere, der i vinterferien har planer om at køre mod skibakkerne uden for Danmarks grænser, kan du og din bil risikere større udfordringer end de frostbelagte ruder og glatte veje, som de danske bilister kan blive udsat for i den kommende tid.

Falck hjalp 836 uheldige danske billister i udlandet i perioden 1. december 2015 til 31. marts 2016. Af dem kunne 54,7 % køre videre fra stedet, efter at Falck havde skaffet lokal assistance til dem.

Af de i alt 836 assistancer var 503 af dem i danskernes fem foretrukne skiferielande: Norge, Sverige, Østrig, Frankrig og Italien. Skal du have bilen med på skiferie, er det derfor en god idé at forberede den bedst muligt, inden turen går mod løjperne.

Autochef ved Falck Morten Rosenlund giver her sine bud på, hvordan man klargør sin bil bedst muligt til mødet med koldere vejr:

Risiko for elge

Ligger din feriedestination i enten Norge eller Sverige, skal du som skiturist i bil være opmærksom på elge, som kan være aldeles farlige at kollidere med. Det er derfor en god idé at sænke farten, hvis du ser skilte, der advarer om elge.

Ender du i en situation, hvor en kollision med en elg ikke kan afværges, skal du så vidt muligt undgå at ramme den midtpå eller fortil, da det er svært at forudse det præcise udfald af kollisionen. Rammer du elgen midtpå kan den grundet sin højde risikere at ryge ind gennem forruden. Og rammer du den fortil, vil din bil med stor sandsynlighed skride over i enten den modsatte vejbane eller helt væk fra kørebanen.

En elg kan veje op mod 800 kilo, og denne vægt er fordelt hovedsaligt mod elgens bagende. Som billist er det sikrest at ramme frontalt her, idet der på den måde forårsages mindst mulig personlig og materiel skade.

Grafik som hjælp til klargøring af bilen

Uanset om du skal på skiferie eller ej, er det en god idé at få efterset din bil i vintermånederne. Over 1/3 af alle Falcks assistancer til bilister inden for Danmarks grænser forekommer i december, januar og februar.

Vil du mindske risikoen for at blive en del af denne statistik, kan du ved hjælp af Falcks grafik danne dig et overblik over, hvad du skal tjekke på bilen. Her kan du også se, hvilke ting du med fordel kan have liggende fast i bilen, når det er koldt i vejret.

Grafikken kan findes på dette link.