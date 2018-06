Gør din computer og mobiltelefon feriesikker

FRITID: Sol, sommer og sandstrande. Sådan lyder opskriften på en god ferie sikkert for mange danskere.

Ferielykken kan dog få en brat ende, hvis du har medbragt din computer, tablet eller mobiltelefon til de varme himmelstrøg.

Sommerperioden er nemlig højtid for it-kriminelle, som bevidst udnytter den sløve og solrige tid til at ramme uopmærksomme turister.

Sikkerhedsekspert Liviu Arsene fra it-virksomheden Bitdefender giver her sine råd til, hvordan du bedst sikrer din computer, tablet eller mobiltelefon mod hacking, mens du er afsted på sommerferie.

1) Slå automatisk wi-fi fra på din enhed

Det er praktisk at kunne gå på nettet, uanset hvor i verden du befinder dig, men du gør dig samtidig sårbar over for falske netværk, hvis din enhed hele tiden er online.

- Derfor er det en god idé at slå wi-fi og bluetooth fra på sin computer, tablet og mobiltelefon, når man befinder sig i udlandet, og kun logge sig på netværk, man har tiltro til, når man tænder for sin enhed igen, siger Liviu Arsene.

2) Undgå online transaktioner og shopping

Det er også en brugbar tommelfingerregel aldrig at shoppe online eller tjekke din netbank, når du befinder dig i et fremmed land.

- Man er ofte mere modtagelig over for hacking, fordi man logger sig på nogle hjemmesider, hvor man typisk skal bruge sine bankoplysninger eller lignende, siger Liviu Arsene.

Hvis du eksempelvis vil tjekke din netbank, er det derfor en god idé at bruge en beskyttet browser, som sørger for, at forbindelsen er sikker.

- Hjemmesiden skal samtidig begynde med https://, og der skal være en grøn hængelås foran, som signalerer, at det er en sikker forbindelse, forklarer Liviu Arsene.

3) Pas på falske apps

"Tripadvisor", "Lonely Planet" eller "Tourpal". Der findes masser af rejse-apps, som er nyttige at have ved hånden, når du leder efter restauranter eller kulturtilbud under ferien.

Ifølge Liviu Arsene bør man dog undgå at downloade lokale apps, hvor sikkerheden kan være anderledes svær at gennemskue.

- Jeg var for eksempel i Kina, hvor jeg gerne ville bruge en lokal taxa-app, og her blev jeg bedt om at indtaste forskellige personlige oplysninger, før jeg kunne bruge appen. I sådan et tilfælde skal man være skeptisk og finde en anden app, påpeger sikkerhedseksperten.

4) Besøg kun kendte hjemmesider

Under udlandsrejsen er det desuden en god idé kun at besøge hjemmesider, du kender godt i forvejen og har tillid til, bemærker Liviu Arsene.

- Det er hjemmesider, du er vant til at bruge og kender indholdet af, og så er det generelt altid godt at holde sig fra links, som tilbyder dig en eller anden gevinst, hvis du klikker på dem. Er det for godt til at være sandt, så er det formentlig også tilfældet.

5) Vælg dit netværk med omhu

Endelig bør du sikre dig, at netværket, du bruger, er stedets officielle netværk, hvis du eksempelvis befinder dig på et hotel eller en café.

- Hackere er gode til at efterligne netværk og hjemmesider, så det er altid en god idé at spørge personalet, om du er koblet på det rigtige netværk, så du minimerer risikoen for, at nogen kan ramme din enhed, siger Liviu Arsene.

Andre gode råd mod hacking - Undgå trådløse netværk, hvor du ikke skal bruge kode.

- Pas på, når nogen uopfordret sender dig en e-mail.

- Lån ikke USB-nøgler eller eksterne harddiske af andre.

Kilde: Rådet for Digital Sikkerhed.

/ritzau fokus/