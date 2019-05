Aalborgs finalemodstander er klar: GOG slog Skjern og bookede første DM-finale i 11 år

GUDME: 11 års tørke blev stoppet torsdag eftermiddag i Gudme, da håndboldherrerne fra GOG spillede sig i DM-finalen.

Det skete med en sejr hjemme på 28-25 over Skjern i klubbernes tredje DM-semifinale efter et imponerende comeback, da gæsterne førte i det meste af kampen.

GOG var senest i en DM-finale i 2008, da klubben tabte efter at have sikret sig DM-guld året forinden.

Skjern derimod måtte vinke farvel til muligheden for at genvinde mesterskabet og den tredje DM-finale i træk.

GOG vandt det første opgør 28-25, mens Skjern med en smal 31-30-sejr sikrede en tredje semifinalekamp, hvor det længe lignede en Skjern-sejr.

Gæsterne var i overskud i første halvleg og foran 10-6 efter et kvarter.

Anders Eggert havde indtil da leveret fire scoringer fra fløjen, men det var profilen Bjarte Myrhol, der øgede til 11-6, mens GOG kort efter stressede i angrebsspillet.

Emil Lærke fyrede kanonen af, men bolden tog træværket, og det var i det hele taget udtur for hjemmeholdet.

Eivind Tangen sørgede med et brag med venstrehånd for at øge til 12-6, inden det lykkedes Lasse Møller at score for GOG efter lidt over otte minutters stilstand.

Det satte hjemmeholdet i gang, og Niclas Kirkeløkke sørgede for 8-12, og momentum hos GOG i slutfasen af halvlegen sørgede for, at opgøret bevarede spænding.

Pausestillingen lød på 13-9, da Eivind Tangen efter mere end seks minutter uden Skjern-mål scorede.

Så skulle GOG etablere en offensiv, og det lykkedes, selv om Skjern med fem minutter spillet var foran 14-11.

En stærkt spillende Emil Nielsen reddede flot igen, og det bølgede frem og tilbage i Gudme, og GOG reducerede til 13-15.

Anders Eggert, Myrhol, Tangen og Emil Nielsen tog slæbet hos gæsterne, og Eggert øgede til 17-13 på et straffekast med sin sjette scoring, og kort efter reddede Emil Nielsen igen et straffekast med sin 13. redning i opgøret.

Men det bølgede igen, og Kirkeløkke smaskede total spænding i opgøret med sin scoring til 18-19 med et kvarter tilbage. Igen var det Skjerns tur, og det blev 22-18, inden GOG reducerede til 21-22 i den hæsblæsende forestilling.

Loftet var tæt på at lette i Gudme, da GOG udlignede til 23-23, Kirkeløkke bragte GOG foran 24-23, mens Skjern lavede fejl på fejl.

Kirkeløkke var overalt og med sit niende mål øgede han til 26-24 med to minutter igen, og Skjern kunne ikke slå tilbage.