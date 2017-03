BRØNDERSLEV: Brønderslev Hallerne og Brønderslev Golfklub har markeret begyndelsen på et nyt samarbejde: Brønderslev Hallerne har fået en golfsimulator, hvor golfspillere kan stå i tørvejr og fri for sne og øve på 40 forskellige virtuelle golfbaner.

Formand for Brønderslev Hallerne, Henrik Jensen, bød velkommen.

- Vi tænker, at man på lang sigt kan få det hele til at være et golfrum, sagde han om rummet, hvor der denne dag var dækket op til spisning, mens simulatoren kun fylder den ene ende af rummet.

Men her kan det måske blive en bane til at træne de sidste fine slag inden hullet.

I simulatoren var det derimod grove, hårde slag der blev skudt af sted - formand for golfklubben, Jan Kingo, tog det første, og flere andre prøvede også. Det gav et ordenligt rabalder, når golfbolden med gerne over 100 kilometer i timen ramte bagvæggen, som ligner en golfbane, der strækker sig foran en, men som i virkeligheden er en slags levende billede af et meget stærkt materiale. Computeren regner ud, hvordan bolden ville være landet, og bolden vises også i billedet, og næste slag er så fra dér, hvor bolden lander.

Jan Kingo finder den ny træningsmulighed spændende, hvor computeren måler ting, som man så kan forbedre, for eksempel vinklen på golfkøllens jern, når man rammer.

- Man får mange detaljer leveret, som man ikke kan se med det blotte øje, fortalte han.

Brønderslev Hallerne tænker også det ny samarbejde sammen med deres planer om at bygge et nyt vandrerhjem, hvor folk kan bo og spille i golfklubben om dagen.

- Folk kan overnatte her og spille golf på banen her om aftenen, hvor der også er svømning og bowling, sagde Henrik Jensen.

Man håber også at tiltrække folk, der kommer langvejs fra.

- Nu har vi fået et 1. divisionshold, og det gør, at der kommer nogen og prøvespiller banen. De kan bruge hallens faciliteter og har typisk brug for at overnatte, fortalte Jan Kingo, der også tror på, der vil komme for folk fra Norge og Sverige, hvor vinteren varer længere, og man derfor typisk først kan komme i gang med at spille golf igen en måned senere end i Danmark.

Hallen har personale på i forvejen og kan derfor fint rumme golf også oven i alle de andre sportsgrene, der er på stedet.

- Vi prøver at få mere aktivitet, og vi vil også gerne have en anden aldersgruppe ind, fortalte Henrik Jensen.

Det er planen, at man nedsætter en gruppe med tre personer fra hver af de to parter, som skal tage sig af det ny samarbejde.