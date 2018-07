Nordjyder videre i Skotland

GOLF: De to nordjyske deltagere i denne uges European Tour Turnering i golf - Scottish Open i Aberdeen - er begge videre til weekendens finalerunder.

Søren Kjeldsen blev ikke bare bedste nordjyde, men også bedst placerede dansker med en score på syv slag under par efter en ærgerlig bogey på anden rundes allersidste hul. Det rakte til en delt 9. plads, mens Lucas Bjerregaard med en birdie på hul 17 klemte sig over cutgrænsen, der efter alt at dømme ender på to under par. Dermed er han placeret på en samlet 55. plads - en placering han deler med to andre danskere Lasse Jensen og Jeff Winther.

Den danske Ryder Cup kaptajn Thomas Bjørn klarede ikke cuttet efter to runder i sammenlagt par.

Turneringen førtes ved 16-tiden af en engelsk duo, Robert Rock og Tyrell Hatton, der begge var 11 under par. Robert Rock mangler dog fortsat at spille 10 huller.

