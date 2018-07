Golfkursus for nye på 60 plus

BRØNDERSLEV: Lørdag fra klokken 10 holder Brønderslev Golfklub åbent hus for borgere over 60 år. Her kan man prøve kræfter med golfsporten for første gang eller få den genopfrisket, hvis man tidligere har været i gang.

Introduktionen foregår under ledelse af klubbens træner Morten Hedegaard. Efter endt træning er der mulighed for at prøve en runde på klubbens begynderbane.

Bliver interessen vakt, er der også mulighed for at deltage i et weekendkursus til august.

Det er også muligt at spille indtil da og møde andre begyndere, som man kan lære spillet sammen med.

Brønderslev Golfklub har mere end 500 medlemmer over 60 år og vil gerne have endnu flere.