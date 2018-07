Golfspillende Trump vinker til demonstranter i Skotland

Den amerikanske præsident, Donald Trump, er efter Natotopmødet i Bruxelles og sit møde i London med den britiske premierminister, Theresa May, og dronning Elizabeth nået frem til sit golfresort i Turnberry i Skotland.

Ligesom i den britiske hovedstad er der også demonstrationer mod Trump i Skotland, men han ser ud til at tage det i stiv arm.

- Jeg er ankommet til Skotland og vil være på Trump Turnberry i to dage med møder, telefonopkald og forhåbentlig noget golf, min primære form for træning, skrev han på Twitter.

- Vejret er dejligt, og stedet er utroligt. I morgen rejser jeg til Helsinki til et møde mandag med Vladimir Putin, tilføjede han med henvisning til den russiske præsident, som han mandag holder topmøde med i den finske hovedstad.

På en strand ved Golf-området er der samlet demonstranter, der med slagord som "No Trump" viser, hvad de mener om præsidenten fra USA.

Trump har været ude at spille golf, og da han var i nærheden af dem, vinkede han. Det så ud til, at han råbte noget til dem. De buhede.

- Jeg er her som en rolig demonstrant for at sige: Jeg ønsker faktisk ikke denne mand i vort land, siger den 70-årige Graham Creelman, der var med i den mindre demonstration på stranden.

- Regeringen må sige fra over for de forfærdelige holdninger og den forfærdelige opførsel, og det gør den ikke.

Titusindvis af mennesker har demonstreret mod Trump i den centrale del af London, og der er planlagt flere demonstrationer mod ham i Edinburgh i Skotland.

Liam Fox, Storbritanniens handelsminister, siger, at de Trump-fjendtlige demonstrationer bringer demonstranterne i forlegenhed, da de udviser dårlig opførsel over for lederen af den frie verden.

Der var dog også demonstranter, der var på gaden for at vise deres støtte til Trump. Ved USA's ambassade i London demonstrerede omkring 100 Trump-tilhængere, flere af dem med røde kasketter med påskriften "Make Britain Great again".

