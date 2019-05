Nordjyde åbnede golfturnering i Himmerland med hurtig hole-in-one

FARSØ: Golfturneringen Made in Denmark var blot få timer gammel, før turneringens første hole-in-one var en realitet.

På det ikoniske hul 16, der typisk samler tusinder af tilskuere, leverede den 27-årige nordjyde Martin Simonsen det perfekte slag, da han sendte bolden direkte i hul fra tee-stedet.

Han vurderer, at der var samlet omkring 1000 tilskuere, der kvitterede med jubel, da bolden trillede i hul.

- Det var fantastisk. Jeg havde lige talt med Robert Karlsson, som gjorde det for to år siden. Så jeg tænkte, at den kunne godt være der.

- Og jeg havde også brug for scoren, da jeg var i par på det tidspunkt. Det var super fedt. Det er jo det, man drømmer om, siger Martin Simonsen.

Det er otte år siden, at han senest lavede et hole-in-one. Nordjyden har prøvet at lave det perfekte slag fire gange.

Danskeren var blandt de første spillere, der slog ud i Made in Denmark torsdag morgen, da den sjette udgave af golfturneringen i Himmerland gik i gang klokken 7.30.

Desværre for Simonsen sluttede han af med en dobbeltbogey på hul 18 og endte førstedagen i par.

Hobro-spilleren optræder normalt ikke på European Tour, men den lavere rangerede Challenge Tour. Her kæmper han for at slutte sæsonen i top-15, der får fuld adgang til European Tour i næste sæson.

Under Made in Denmark belønnes et hole-in-one med en Garia-golfvogn til både spiller og caddie. Martin Simonsen regner dog med at bytte gevinsten til kontanter.

/ritzau/