Golfvogne stjålet - fire sigtet for indbrud i golfklub

BRØNDERSLEV: To golfvogne af mærket Yamaha med blå reklamer på siden blev i tidsrummet fra onsdag eftermiddag klokken 15 til torsdag klokken 05.45 stjålet fra et værksted hos Brønderslev Golfklub.

En rude var knust ind til værkstedet for at tyvene kunne skaffe sig adgang til værkstedet.

Men golfvognene er allerede tilbage i golfklubben, fortæller politiassistent Kasper Bang, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Det skyldes, at et vidne torsdag blev tilbudt at købe en af golfvognene. Vidnet havde dog hørt om tyveriet fra golfklubben, og han kontaktede derfor Indbrudsgruppen hos Nordjyllands Politi, der netop holder til i Brønderslev.

Vidnet havde aftalt med den person, som havde kontaktet ham om golfvognene, at de skulle køre ud til en ejendom i Øster Brønderslev, hvor de skulle se på golfvognen. Derfor fulgte betjente fra Indbrudsgruppen lige i hælene på dem i en civil patruljevogn, og på ejendommen kunne de anholde to personer, en 38-årig og en 36-årig mand og sigte dem for indbruddet i golfklubben og tyveriet af golfvognen. Samtidig blev to andre personer på stedet sigtet i sagen - en 17-årig mand og en 20-årig kvinde. En 14-årig dreng var også på ejendommen, og her blev de sociale myndigheder underrettet.

De to anholdte mænd er blevet afhørt og senere løsladt, men kan se frem til retslige efterspil.

Den nærmere efterforskning skal vise, om de to unge, der fortsat er sigtet, også skal i retten i sagen.

Den stjålne golfvogn, der blev fundet på ejendommen, er nu tilbage hos rette ejer. Den anden golfvogn er også tilbage i golfklubben. Den blev fundet på en gade i Øster Brønderslev.