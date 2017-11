GomSpace-selskab modtager millioner

AALBORG: En gruppe på ni svenske investorer har købt aktier for fem millioner USD (omkring 32 millioner kroner) i selskabet Aerial & Maritime Ltd (AM), som blev stiftet sidste år af den nordjyske satellitproducent GomSpace og den statslige Investeringsbanken For Udviklingslandene (IFU).

AM er et spin off fra GomSpaces aktivitet og opsender og driver satellitter, der sendes i kredsløb over ækvator.

Her indsamler selskabet data om flytrafikken, som sælges til afrikanske lande, der ikke selv har teknologien til at overvåge overflyvninger af deres lande, og som på den konto går glip af trafikafgifter.

Teknologien kan også bruges ved eftersøgningen af forsvundne fly som det malaysiske, der forsvandt sporløst i 2014.

Sender flere satellitter op

- Der er nu investeret samlet 15 millioner USD (omkring 95 millioner kroner, red.) i Aerial & Maritime, og den seneste kapitalindsprøjtning betyder, at selskabet nu kan sende fire yderligere satellitter i kredsløb, siger Niels Buus, der er administrerende direktør i GomSpace, som herefter ejer en tredjedel af aktierne i AM.

Når AM udvider, så styrker det GomSpace på to fronter:

GomSpace får indtægter fra at sælge nye satellitter til til AM, og GomSpace nyder som aktionær i AM godt af de større indtægter i selskabet.

GomSpaces moderselskab, GomSpace Group AB, er noteret på fondsbørsen i Stockholm.

Produktion og udvikling foregår i datterselskabet GomSpace A/S, som ligger i Aalborg.