GomSpace vokser med raketfart

AALBORG: Satellitproducenten GomSpace omsatte sidste år for 72,3 millioner kroner.

Det er en stigning på over 78 procent i forhold til 2016.

Samtidig er et beskedent overskud efter skat i 2016 blevet til et underskud på knap 41 millioner kroner i 2017.

Udviklingen i begge poster er i overensstemmelse med, hvad investorerne i GomSpace er blevet stillet i udsigt, understreger administrerende direktør Niels Buus fra GomSpace,

- Vores vækst i omsætningen er endda større, end vi oprindelig budgetterede med, siger han.

Det store underskud er også udtryk for den forventede udvikling.

- Vi er ved at opbygge vores basis, og det betyder store omkostninger til udvikling og nyansættelser i organisationen, forklarer Niels Buus.

Han vil ikke sætte årstal på det tidspunkt, hvor GomSpace får overskud på bundlinjen og dermed er færdig med at brænde investorernes kapital af.

- Men det kunne være fra og med 2020.

Fik to store ordrer i 2017

Efter sidste års underskud er egenkapitalen i GomSpace-koncernen på 139 millioner kroner.

Forpligtelserne er på 96 millioner kroner.

På ordresiden har 2017 været præget af to milepæle.

GomSpace underskrev i oktober en rammeaftale med spanske Aistech om leveringen af 100 platforme til nanosatellitter i perioden frem til 2022.

En måned senere indgik GomSpace en tillægsaftale med det engelske selskab Sky and Space Global Ltd., som øgede værdien af den tidligere indgåede aftale mellem de to parter med over 100 millioner kroner.

GomSpace producerer teknologi til nanosatellitter, det vil sige satellitter, der vejer op til 10 kilogram, og styresystemer til satellitter generelt.

Virksomheden er ejet af GomSpace Group AB, der blev børsnoteret på fondsbørsen i Stockholm i 2016.

I forbindelse med børsnoteringen solgte selskabet nye aktier for 75 millioner kroner.

Det svenske selskab ejer GomSpace A/S, der ligger i Aalborg.

Her foregår hovedparten af aktiviteten hos satellitptoducenten.

GomSpace er stiftet i 2007 af tre studerende fra Aalborg Universitet.