HELE LANDET: Millioner af danskere og milliarder af verdensborgeres telefoner fortæller hvert minut af hver dag Google, præcist hvor de er. Og Google gemmer de data.

Det betyder ifølge fagbladet Ingeniøren, at selv om Danmark for eksempel vælger, at teleselskaber ikke længere er forpligtet til at indsamle borgernes oplysninger, så har Google dem alligevel.

Google fortæller, at brugerne let kan slå placeringshistorik til og fra og slette data, hvis de ønsker det. Og at selskabet vil stå vagt om brugernes oplysninger, selv om regeringer skulle lægge pres på dem.

- Vi anerkender og respekterer, at det er følsomme data. Det er også derfor, vi giver brugerne fuld kontrol over deres egne data og mener, at lagring af placeringsdata ikke er et valg, vi skal træffe, men som forbrugeren selv skal træffe, siger Stephan Micklitz fra Google til Ritzau.

Skal give tilladelse

Stephan Micklitz er chefingeniør og ansvarlig for tjenesten Min Konto, hvor brugerne kan administrere privatlivs- og sikkerhedsindstillinger.

Han fortæller, at brugere skal give todelt tilladelse, før deres færden bliver gemt. Den ene tillader, at telefonen må finde din placering. Den anden giver grønt lys til, at informationerne må lagres.

- Samtidig kan brugerne til enhver tid gennemse og slette de lagrede data. Og de vil være helt slettede, forsikrer Stephan Micklitz og fortsætter:

- Vi lagrer kun data, indtil du som bruger vælger at slette dem. Det kan tage lidt tid, fordi dataen ligger på flere forskellige servere. Men når de er slettet, er de helt væk.

- Så hvis eksempelvis en myndighed vil have dine data udleveret, kan vi ikke efterkomme det. For de data findes ikke længere, siger Googles ingeniør.

Google: Vi holder øje

Googles egne apps og tjenester er én ting, mens applikationer fra andre app-udviklere, som brugerne giver adgang til deres placeringsdata, er en anden sag.

Android-brugere kan altid se, hvilke apps de har givet adgang, og trække tilladelsen tilbage.

- Hvis du har givet en app tilladelse, så ligger den data, appen indsamler, på deres servere. Ikke Googles.

- Vi holder konstant øje med de apps, der er tilgængelige i Google Play, så vi kan stoppe dem, der ikke agerer korrekt, siger Stephan Micklitz.

Vær kritisk

Det gælder dog stadig ifølge Google om at være opmærksom og kritisk, når det kommer til de tilladelser, man giver.

- Man skal altid være forsigtig med, hvilke tilladelser man giver til hvilke apps. Og det mener jeg også, folk er.

- Blandt dem jeg kender, er folk meget opmærksomme på, hvilke apps de giver adgang til deres placeringsdata.

- Ingen af dem kunne eksempelvis finde på at give en lommelygte-app ret til at vide, hvor de er, for hvorfor skulle den det?, afslutter han.

/ritzau/