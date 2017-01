Styrker fra USA ruller ind i Polen under russisk protest

Sydafrikaneren er med i truppen, når AaB fredag drager mod tyske Hoffenheim for at spille den første testkamp i januar.

Lorenzo Gordinho er 22 år gammel og spiller for den sydafrikanske storklub Kaizer Chiefs, hvor han i denne sæson har lavet tre mål i 15 kampe.

Især hans touch på bolden og afspilningerne frem i banen virkede meget overbevisende - selvom det er svært at danne sig delt store indtryk af bare et træningspas.

Her skulle sydafrikaneren først cleare indlæg, dernæst cleare en lang bold fra midten, inden han til sidst blev testet i teknik og afspil frem i banen.

Sydafrikaneren deltog først i træning med den øvrige del af holdet, hvorefter han røg under en omgang intensiv individuel coaching fra træner Morten Wieghorst.

Sydafrikaneren er ankommet til Aalborg efter et prøveophold hos den engelske Championship-klub Fulham, hvor det ikke blev til en kontrakt.

