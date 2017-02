MALAGA: Hobro IK måtte spille de sidste kampe i efteråret i 1. division uden Nicholas Gotfredsen, der måtte igennem en hofteoperation, men nu er den alsidige spiller stærkt på vej tilbage.

Under Hobros igangværende træningslejr i det sydlige Spanien er Gotfredsen så småt begyndt at træne med holdkammeraterne igen.

- Det går godt, og jeg er nok lidt foran den plan, vi havde lagt på forhånd. Nu trænede jeg lidt med i dag (mandag, red.), og det gik fint. Det er en rigtig fed følelse, for det her er meget sjovere end bare at sidde på en kondicykel for sig selv, lyder det fra Nicholas Gotfredsen, der kan glæde sig over, at der ikke er problemer med den opererede hofte.

- Jeg er smertefri. Fysisk kan jeg godt mærke, at det er hårdt i øjeblikket, men det er kun naturligt, fortæller han.

Derfor skal man formentlig heller ikke mange spillerunder ind i foråret, før den tidligere AaB-spiller igen er kampklar.

- Jeg vil helt vildt gerne være klar til den første kamp (mod Helsingør 5. marts, red.), men det er nok at stramme den en tand for meget. Jeg håber, at jeg fra starten af marts kan træne fuldt med, og så er jeg forhåbentlig spilleklar i midten af marts, siger Nicholas Gotfredsen.