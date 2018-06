Gotfredsen får ny kontrakt i Hobro

FODBOLD: Superligaklubben Hobro IK er blevet enige med Nicholas Gotfredsen om en ny kontrakt, der holder den alsidige defensivspiller i klubben i de kommende to år.

Derimod tager klubben afsked med angriberen Wilfried Domoraud og målmanden Nicolaj Jørgensen, der begge har kontraktudløb.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

I den forgangne sæson blev det til 13 optrædener i Alka Superligaen for 29-årige Nicholas Gotfredsen, der har spillet i alt 34 kampe og scoret fire mål, siden han kom til klubben for to år siden.

- Det er dejligt, at vi kunne blive enige om en ny aftale med Nicholas, der arbejder stenhårdt hver dag og har en ydmyg tilgang til tingene. Det er nogle værdier, vi som klub også står for, og derfor passer han perfekt ind i Hobro IK, siger sportschef Jens Hammer Sørensen.

Nicolas Gotfredsen var stærkt spillende i efteråret i den forgangne sæson, men et længere skadesforløb resulterede i, at han ikke kom i aktion i foråret.

Den 29-årige defensivspiller er dog tilbage i fuldt vigør og har overbevist den sportslige ledelse om, at han skulle have en ny aftale.

- Efter mit skadesforløb er jeg glad og lettet over, at jeg alligevel fik vist, at jeg kan være et aktiv for klubben. Jeg har det rigtig godt i Hobro IK, og jeg ser frem til at fortsætte i klubben og give den gas i de kommende to år, fortæller Nicholas Gotfredsen.

Der var ingen ny kontrakt til den franske angriber Wilfried Domoraud, kom til Hobro i januar 2016 og siden spillede scorede ni mål i 43 kampe.

Den tidligere AaB-målmand Nicolaj Jørgensen er også fortid. Han nåede ikke at få en officiel kamp i Hobro-trøjen.