Gourmet-popcorn sælger godt

HJØRRING: - Folk skal vænne sig til, at popcorn godt kan være et gourmetprodukt og det tager lidt tid ... men det går faktisk rigtig godt.

Det siger Tommy Jensen, som sammen med Michael Kristensen i foråret 2017 etablerede Nordic Gourmet Factory på Frederikshavnsvej i Hjørring.

Her fremstiller makkerparret popcorn i en version, som danske smagsløg ikke har stiftet bekendtskab med tidligere - men altså foreløbig har taget godt imod.

Den nye slags popcorn kan ikke sammenlignes med dem, man selv laver i en gryde eller i mikrobølgeovnen.

- Vores popcorn fremstilles af en anden slags majs og tilsættes lakrids, karamel, læsøsalt og cheddar - selvfølgelig uden kunstige tilsætningsstoffer, siger Tommy Jensen om produktet, som koster noget mere end traditionelle popcorn, men altså også er noget helt andet.

- Og det kan kunderne godt smage. Vores forhandlere siger, at kunderne kommer tilbage og køber igen, når de først har smagt dem en gang, siger han.

Allerede før makkerparret begyndte at sælge, havde de 60 forhandlere over hele landet. Det antal er siden steget til 90 og flere er på vej.

I de næste par år satser Tommy Jensen og Michael Kristensen på, at de selv skal stå for produktion, salg og distribution. Og skulle salget vise, at det begynder at knibe med tiden, ja, så må der flere folk til.

Foreløbig hedder målet 200 danske forhandlere.

For et par måneder siden var der 60 danske forhandlere af de nye popcorn. I dag er der 90 og der kommer hele tiden flere til.