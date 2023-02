Gourmetrestauranter går sammen for at hjælpe jordskælvsofre

AALBORG:Det er to af byens helt store aktører på madscenen, der nu går sammen om at hjælpe de overlevende fra det nylige jordskælv i Tyrkiet og Syrien.

Begge restauranter nåede sidste år til finalen i Bedst i Nordjylland, hvor 40 restauranter konkurrerede om at levere et gourmetmåltid til et budget på omkring 1000 kroner - og det siger ikke så lidt om, hvad du kan forvente, når Alimentum og Restaurant Bühlmann fra Scheelsminde går sammen om en velgørenhedsmiddag sidst i februar.

Sidste år vandt Alimentum de fornemme priser Bedst i Nordjylland og Den Danske Spiseguides priser for Årets Grønne Menu og Årets Saftmenu. Her ses direktør Simon Kvist Bjerre med begge. Foto: Daniel Brandt

- Vi vil samle ind til Røde Kors, som sender pengene videre til de nødhjælpsorganisationer, der kan målrette hjælpen hen, hvor nøden er størst, siger Simon Kvist Bjerre, medejer og direktør hos Alimentum.

- Vi læser dødstallene hver dag, men der er skyggetal i dem, som er overlevet, men som hverken har tag over hovedet eller mulighed for at holde sig varme.

- Vi gør det, vi er bedst til

Derfor går de to mastodonter på den aalborgensiske madscene nu sammen om det, de er bedst til, nemlig at lave mad.

- Det, vi kan bidrage med, er vores faglighed og vores ansatte, som alle arbejder frivilligt. Alt går ubeskåret til Røde Kors. Vi kommer ikke til at bruge en krone på råvarer eller løn, siger Simon Kvist Bjerre.

Velgørenhedsmiddagen kommer til at bestå af tre retter og tre snacks fra hvert sted. Det vil sige, at du i alt skal igennem 12 serveringer, der i øvrigt vil blive akkompagneret af nogle "dejlige drikkevarer".

Alimentum og Scheelsmindes velgørenhedsmiddag finder sted i Alimentums lokaler på Løkkegade 23 i Aalborg, hvor der er plads til cirka 30 spisende gæster.

Restaurant Bühlmann på Hotel Scheelsminde ligger i den absolutte gastronomiske superliga i Aalborg. Foto: Claus Søndberg

Datoen for eventet er tirsdag 28. februar.

Foruden de penge, gæsterne betaler for middagen - og som går ubeskåret til Røde Kors - vil der også være en auktion på aftenen, hvor gæsterne kan byde på gavekort til Alimentum og på hotelophold på Scheelsminde til værdier af cirka 7000 kroner.

- Vi håber, der er andre virksomheder i Aalborg, som har noget, de vil byde ind med til auktionen, så den får mere volumen i sig, siger Simon Kvist Bjerre.

Du booker bord til velgørenhedsmiddagen på Alimentums hjemmeside ved at booke en reservation til 28. februar.