Gps-halsbånd kan kortlægge ulvens adfærd nær mennesker

VILDE DYR: Der kommer flere og flere ulve i Danmark. Derfor er det vigtigt, at Aarhus Universitet har fået tilladelse til at indfange ulve og sætte gps-sendere på dem.

Det fortæller Peter Sunde, seniorforsker ved Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet.

- Vores prognose tilsiger, at vi får flere ulve i Danmark. Dermed er der behov for at få viden om, hvordan ulvene opfører sig i Danmark - både generelt og i forhold til mennesker, siger han.

Miljøstyrelsen har givet forskere fra Aarhus Universitet lov til at indfange op til ti ulve frem til foråret 2020.

Peter Sunde håber, at reaktionsmønstret hos ulven, når et menneske kommer tæt på, kan kortlægges.

Det er målet, at forskerne rent eksperimentelt skal lade et menneske nærme sig ulven for at kunne lære om reaktionen hos ulven, når et menneske kommer tæt på.

Derudover vil gps-data også kunne vise, hvad ulvenes toleranceafstand til menneskelig bebyggelse er.

Peter Sunde fortæller, at hans tese er, at danske ulve er præcis lige så sky som tyske ulve.

I første omgang er succeskriteriet dog ifølge Peter Sunde at fange ulve.

- Det er et forsøg på, om det her overhovedet kan lade sig gøre. Hvis vi kan fange én-to ulve inden for det første år, efter at vi er startet, er vi godt tilfredse, siger Peter Sunde.

Ulvene kan blive fanget på flere forskellige måder. Blandt andet kan et bedøvelsesgevær bruges, derudover kan der også opstilles fælder.

Men der er risiko for, at andre dyr løber i fælderne.

- De fleste uønskede fangster vil blive sluppet fri, dog vil vi formentlig benytte os af chancen til at mærke hjortevildt også, hvis disse skulle gå i fælderne.

- Vi har nemlig forskningsprojekter, der handler om dem også, fortæller Peter Sunde.

Han tilføjer, at forsøget i marken formentlig først vil starte til vinter, da forskerne også gerne vil mærke hvalpe

De er først store nok til et gps-halsbånd omkring nytår, og det vil være ærgerligt at fange en hvalp, der ikke er stor nok.

/ritzau/