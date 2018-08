Nu skal ulve gps-mærkes: Det skal fjerne angst blandt borgere

DYR: Ulven er en fredet dyreart. Den skaber dog frygt hos visse borgere og husdyravlere.

Men hvor tæt kommer ulve egentlig på mennesker i Danmark? Er den farlig, som nogen mener? Eller er den sky, som andre synes? Det skal nu undersøges til bunds.

Aarhus Universitet har derfor fået tilladelse fra Miljøstyrelsen til at gps-mærke op til ti ulve frem til marts 2020.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Gps-mærkningen af vilde ulve skal skaffe mere viden om ulvenes udbredelse og adfærd.

- Jeg kan godt forstå, at mange mennesker føler sig utrygge. Særligt dem, der bor i nærheden af ulvene. Det ville jeg også gøre.

- Vi tager den frygt alvorligt, og vi ønsker at blive klogere på ulvens færden, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) til Ritzau.

- Formålet med undersøgelsen er at blive klogere på, hvor ulven er henne, og om der er grund til at være nervøs eller ej.

- Vi skal finde ud af, om der er ulve, der mangler den der instinktive skyhed for mennesker, siger han.

Ulve er beskyttet af habitatdirektivet. Som udgangspunkt må ulve ikke indfanges. Men der kan gives tilladelse til indfangning, hvis det sker som led i forskning.

Ministeren offentliggjorde i juni en udvidet definition af, hvornår der er tale om en såkaldt problemulv, der kan reguleres.

I øjeblikket arbejder Vildtforvaltningsrådet på en revision af forvaltningsplanen for ulv med den udvidede definition. Den forventes at blive offentliggjort i løbet af efteråret.

- Regeringen er opmærksom på de udfordringer, som ulvene giver. Jeg har allerede taget de første skridt til at sikre en mere smidig forvaltning af ulve, der tager højde for, at ulven igen yngler i Danmark, siger Ellemann-Jensen i pressemeddelelsen.

- Jeg vil også diskutere EU-reguleringen af ulve med de andre lande i EU, der oplever udfordringer med ulvens tilstedeværelse. Også her er det gavnligt med mere viden om danske ulves gøren og laden, siger han.

/ritzau/