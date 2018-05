Grådkvalt lærervikar: Jeg har aldrig lagt hånd på nogen

AALBORG: - Jeg har aldrig lagt hånd på nogen som helst.

Sådan sagde en 42-årig tidligere lærervikar på Gudumholm Skole med grådkvalt stemme, da han afgav forklaring i den usædvanlige voldssag mod ham.

Han er tiltalt for at have udøvet systematisk vold og tvang mod sine elever i 2. klasse som led i undervisningen.

Den 42-årig nægter sig skyldig i alle anklager.

- De sidste 14 måneder har været et helvede. Jeg har aldrig nogensinde lagt hånd på nogen som helst. Hverken børn, voksne eller edderkop.

Det er fup og fidus og opspind det hele, og det kommer I også til at se på de videoer, sagde han i retten.

De væsentligste beviser i sagen bliver nemlig videoafhøringerne af eleverne, som politiet har foretaget, og som senere vil blive afspillet i retten.

Det bliver en folkedomstol

Børnenes bistandsadvokat begærede ellers retten om, at dørene blev lukket, når videoerne skulle afspilles. Men den 42-åriges forsvarer protesterede, fordi han gerne vil have, at offentligheden får mulighed for at høre, hvad børnene har forklaret.

- Ellers bliver det bare en folkedomstol, sagde forsvareren.

Den 42-årige var tydeligt berørt over, at hans vikartid på Gudumholm Skole nu er endt i en retssag.

Ifølge ham indførte han blot nye læringsmetoder, som hjalp til at få ro på klassen.

- I starten var der meget uro. Så begyndte jeg at arbejde med en ny læringsmetode, og det blev markant bedre, forklarede han.

En del af anklagerne mod ham handler om, at den tidligere lærervikar skulle have bundet elever med sjippetov og tape.

Men det er helt omvendt, for det var også dele af læringslege, forklarede han.

- Der er ikke nogen, der har været tapet eller bundet fast. Det var i forbindelse med sanglege, sagde han.

Skræmte børn

Under retssagens første dag kom det frem, at den 42-årige blev fyret, fordi han havde vist en film i en religionstime, hvor en person blev slået ihjel med en økse.

Volden mod eleverne i 2. klasse skulle være sket i perioden fra august til oktober 2015. Men det var først i starten af 2017, at sagen kom frem i lyset.

Det skete efter et forældrepar var ude at spise på en restaurant med deres børn mellem jul og nytår 2016. Her mødte de den tiltalte lærervikar, og ifølge anklagemyndigheden stivnede børnene ved synet af ham, og begyndte så at fortælle om volden.

Forældrene tog herefter kontakt til skolen, der holdt et forældremøde 17. januar, hvor de øvrige forældre blev opfordret til at tale med deres børn.

Det førte til, at adskillige elever i 2. klassen fortalte om forskellige former for vold, tvang og frihedsberøvelse.

Den 42-årige er tiltalt for i flere tilfælde at have bundet elever fast til pæle, legestativer, borde og andre ting med tape eller sjippetov og have slået dem over fingrene med et kosteskaft eller lineal.

Ifølge anklageskriftet tvang han klassen til at se på, og volden skete som led i undervisningen.