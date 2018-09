Gråt og vådt efterårsvejr venter i weekenden

Man skal forberede sig på at iklæde sig både vand- og vindtætte gevandter, hvis man har tænkt sig at tilbringe den kommende weekend udendørs.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, Jesper Eriksen.

- Det bliver en rigtig efterårsweekend, hvor man skal finde regntøjet frem i perioder, opsummerer han prognosen for weekenden.

Og den regnfulde weekend blev allerede natten til fredag og fredag morgen tyvstartet i den vestlige del af landet. Her faldt der 30 millimeter vand, og regnen vil fortsætte med at falde i morgentimerne.

Fronten vil langsomt bevæge sig mod nordøst og nå hovedstadsområdet tidligt fredag eftermiddag.

Frontzonen vil være ledsaget af en del regn, der lokalt kan være med hagl og torden.

Og efter den danske rekordsommer skal danskerne også til at vænne sig til markant lavere temperaturer.

- Vi har lovet 17 til 22 grader, men vi skal langt mod øst for at finde temperaturer over 20 grader, siger Jesper Eriksen.

- Bornholm kommer til at leve op til navnet "Solskinsøen", da regnen først vil nå derover fredag aften, tilføjer han.

Mens der lokalt vil falde store mængder nedbør fredag, så fortsætter weekenden med ustadigt vejr.

- Lørdag og søndag vil der være et kig til solen, men der vil også komme byger af og til, siger Jesper Eriksen.

Det bliver især de vestlige egne af landet, hvor der i løbet af lørdagen vil være mest skyet, og hvor der vil komme de største mængder nedbør.

Samtidig vil vinden tiltage lørdag morgen - især ved den jyske vestkyst, hvor vinden vil tiltage til kuling.

- Resten af weekenden vil blive præget af vekslende skydække, og langt de fleste vil få byger, og det kan være kraftige byger, siger Jesper Eriksen.

