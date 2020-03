Grænsehandlende blev mødt af betonklods ved Padborg

KØBENHAVN:Den er god nok.

10 grænseovergange i Sønderjylland er lørdag blevet spærret fuldstændig.

Flere biler, som lørdag formiddag har været i Tyskland for at handle, kunne umiddelbart ikke komme tilbage til Danmark.

Ved grænsen ved Padborg, som er en af de ti grænseovergange, der ikke længere kan passeres, blev biler bedt om at vende rundt og finde en anden vej ind i landet.

Kun tre grænseovergange ved den dansk-tyske grænse er fortsat mulige at passere. Det drejer sig i øst om overgangen ved Kruså og motorvejsovergangen ved Frøslev, mens det i vest kun er overgangen i Sæd, der kan passeres.

6









Galleri - Tryk og se alle billederne.

Andre steder er der sat betonklodser op for at blokere for passage.

Kun danskere og udlændinge, som har et såkaldt anerkendelsesværdig formål med at rejse ind i Danmark, får lov til at passere.

Ifølge TV2 er de første personer ved grænsen i Frøslev blevet afvist.

Lukningen af grænserne sker som led i at begrænse spredningen af coronavirus, som har bredt sig over hele verden - en såkaldt pandemi.

De danske myndigheder frygter, at så mange danskere skal blive syge, at sundhedsvæsenet ikke vil kunne følge med og ikke yde tilstrækkelig behandling på grund af et stort antal smittede.

Lørdag er 827 personer indtil videre blevet testet positive for coronavirus i Danmark. Knap 4500 er blevet testet. Det faktiske antal smittede forventes at være langt højere.

Ingen danskere er endnu døde på grund af coronavirus, men nogle få personer er meldt i kritisk tilstand.

/ritzau/