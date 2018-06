Græs på banen, penge til parken

NYKØBING: I denne uge frigav Morsø Kommunalbestyrelse de to millioner kroner, som politikerne for længst har bevilget til udviklingen af Morsø Multipark. Det skete symbolsk nok samtidig med, at en stor entreprenørmaskine tog fat på at tilså den del af parken på Limfjordsvej i Nykøbing, der nu er indrettet til fodboldbaner for Morsø FC, med græsfrø.

Morsø Kommune fik i december 2017 et tilskud på 70.000 kr. fra DBU's udviklingspulje til den videre udvikling af Morsø Multipark, hvor elementer i det nuværende prospekt udarbejdet af JaJa arkitekter skal konkretiseres og detailskitseres. Udviklingsforløbet vil ske i tæt samarbejde med både DBU og desuden Lokale og Anlægsfonden, som også bistår projektgruppen med rådgivning og viden undervejs i processen.