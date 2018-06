Graffiti i skolen

BRØNDERSLEV: 3.b på Hedegårdsskolen i Brønderslev har holdt fernisering for at markere, at de har lavet et kæmpestort maleri med spraymaling med hjælp fra graffitimaler og kunstner Lars Pank, der også er far til en af eleverne i klassen.

Det store billede er blevet hængt op på en meget fremtrædende plads i skolens store rum ved hovedindgangen.

Alle 22 børn i klassen har været med til at male, og forinden havde de omhyggeligt planlagt, hvordan det skulle foregå, og de fik også set nærmere på historien bag og fundet ud af, hvordan figurerne skulle se ud. Udgangspunktet var historien om de tre små grise.

Lars Pank melder om, at børnene har været rigtig tålmodige og gode til at være fælles om at lave billedet.

- Tålmodighed er en dyd. Når man står og hopper for at komme til at male, er det vigtigt at bevare den iver, selv om det er ventetid, fortæller han.

Børnene kunne male fire af gangen, og de var begejstrede.

- Det gik amok og tømte rimeligt hurtigt de dåser, smiler Lars Pank, der var glad for at arbejde med børnene.

- De stiller en masse spørgsmål og er meget kreative. De kommer med idéer hele tiden.

Iben Lund-Jensen og Anna Trudslev Liltorp fra 3.b var glade og fortalte om processen.

- Vi blev delt op i hold til hver opgave, fortæller Iben Lund-Jensen.

Ingen af dem havde prøvet at male med spraydåser før. Begge fandt det rigtigt sjovt at være med.

- Vi skiftedes til at lave bogstaver, fortæller Anna Trudslev Liltorp og tilføjede, at det skulle vise, at de går i skole.

Bogstaverne er en del af billedets baggrund. Foran sidder de tre små grise, som har fået deres eget udtryk og præg.

- Han havde lavet formen, og så malede vi hud indeni, fortæller Iben Lund-Jensen om grisene.

For Lotte Nørkjær, der er 3.b’s billedkunstlærer og klasselærer, har det også være en god oplevelse. Hun fortæller, at børnene arbejdede på billedet en hel dag, og at de også lærte en masse fagligt imens om billedkomposition, farver og den slags. Og de fik trænet samarbejde.

- Der er så meget læring i det.

Hun fortæller, at hun tror, det betyder noget for børnene, at billedet skal blive hængende i årevis - og at det bliver noget, de husker.

- Det at få sådan en professionel ind giver en hel anden dimension end i den almindelige undervisning, siger Lotte Nørkjær.