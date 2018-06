Graffitikunstværk på gavlen til bagerbutik

NØRAGER: Knap var den farverige udsmykning af de to gavle på kultur- og medborgerhuset Kig Ind blevet tør, efter at den unge graffitikunstner Eske Touborg fra Aarhus havde udsmykket dem, før han igen har været i aktion i Nørager midtby.

Denne gang er det Nørager Bageri på Bytorvet tæt ved Kig Ind, der har fået udsmykket sin gavlfacade.

Motivet på den meterlange og høje udsmykning er efter ønske af bagermesterparret Peter og Helle Rask et kæmpestort overflødighedshorn.

- Allerede da han udsmykkede Kig ind fik vi ham til at give os et tilbud på at udføre den ønskede graffitikunst på vores butiksfacade. På forhånd havde vi på anbefaling set nogle af hans værker på YouTube i form af flotte farvestrålende gavlmalerier udført i Aarhus by. Efter accept af tilbuddet dukkede han op en onsdag formiddag her Nørager og gik i gang, fortæller bagermester Peter Rask.

Syv timer om udsmykningen

- Ja sidst på eftermiddagen efter syv timers arbejde med spraydåser var han helt færdig med udsmykningen af vores butiksgavl, og på det tidspunkt var han vistnok også godt træt i sin arm, tilføjer Helle Rask nøgternt.

Per Carlsen fra kunstudvalget i Kig Ind hjalp under arbejdet med at opstille et nødvendigt arbejdsstillads og flytte det undervejs som Eske Touborgs udsmykning skred frem.

- Vi har også haft vores butiksskilt med kringlen i gavlen taget ned, og det har Lissy Carlsen fra Kig Inds kunstudvalg nu malet op for os, oplyser Peter Rask.

Bagermesterparret er i den grad begejstrede for det færdige resultat af graffitiudsmykningen af deres butiksfacade.

Eske Touborg i gang med at udføre sit kunstværk hos Nørager Bageri. Efter syv timers intensivt arbejde med spraydåser var kunstværket med et overflødighedshorn som motiv færdigt. Privatfoto: Lissy Carlsen