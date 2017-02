SKØRPING: Seniorbiografen i Skørping har fået sit allerførste æresmedlem.

Det er den tidligere formand for Aktive Kvinder, Margith Høgh, som sammen med Lillian T. Poulsen og Lisbeth Knudsen i mange år var den trio, som stod bag det populære kaffe/kagebord efter filmen.

Diplomet på æresmedlemskabet blev overrakt til Margith Høgh af lederen af Seniorbiografen, Erling Junker Holst, og direktør for Kinorevuen, Flemming Jensen.

Som æresmedlem er Margith Høgh sikret en fribillet på livstid til alle film i den lokale biograf.

- Vi har været utroligt glade for samarbejdet med Aktive Kvinder. Seniorbiografen startede for 12 år siden, og der gik kun ganske kort tid, før Margith Høgh kom ind i billedet. Aktive Kvinder fik ansvaret for at stå få kaffebordet, som var inkluderet i billetprisen. Vore gæster fik serveret hjemmebag af høj kvalitet. Flere af dem sagde lidt spøgefuldt, at de var ligeglade med filmen, for kaffebordet var altid fremragende, fortæller Erling Junker Holst.

I begyndelsen var der kun 25-40 gæster, men konceptet med at vise aktuelle film om eftermiddagen med efterfølgende kaffebord, slog hurtigt an. I løbet af kort tid var der næsten fuldt hus til samtlige forestillinger, og det vil sige 100 gæster, så de aktive kvinder havde travlt med at bage.

Det store kaffe/kagebord blev dækket i festsalen på KulturStationen.

For et par år siden blev filmforestillingerne flyttet til om formiddagen, og nu er der morgenbuffet før filmen. Det sørger et nyt hold frivillige for.

I Seniorbiografen mindes man det gode samarbejde, man havde med Margith Høgh.

- Alt fungerede perfekt, når hun havde påtaget sig en opgave. Hun knoklede for at skabe det bedst mulige resultat. Mange gange har vi hørt hende sige: "Der er ikke noget, der kommer af sig selv", husker Erling Junker Holst.