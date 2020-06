48 timers mareridt: Hør chefredaktørens enke fortælle om sin mands sidste timer

Søndag 7. juni bragte NORDJYSKE historien om tidligere chefredaktør Sørens Christensens død. Et banalt sår over knæet udviklede sig fatalt for Søren Christensen, der pludselig døde i februar i år efter at være blevet ramt af en kødædende bakterie.

Hans kone Arina Richter var ved hans side igennem forløbet. Hør hende fortælle om de dramatiske 48 timer:

Lyt til... Arinas oplevelse af de sidste 48 timer i sin mands liv

Arina Richter har i tiden efter sin mands død og bisættelse besluttet sig for at klage til Styrelsen for Patientklager og Patienterstatningen for behandlingen på Aalborg Universitetshospital og hos lægevagten.

- Jeg er ikke bitter, og jeg har ikke behov for at hænge nogen ud, men jeg sagde flere gange til Søren, at han var i gode hænder. Det var han jo bare ikke, siger Arina Richter.