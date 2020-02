Arne Boelt truer med at stoppe som borgmester

Lav en ordentlig udligning eller mist en markant borgmester. Det ultimatum stiller Hjørrings borgmester Arne Boelt (S) nu op over for den socialdemokratiske regering.

Forleden gav han i NORDJYSKE klart udtryk for, at Mette Frederiksens udspil til en udligningsreform ikke var hans kop te og sagde endda, at udspillet "ikke er socialdemokratisk politik."

- Det er modbydeligt, lød den klare besked fra Hjørrings borgmester, der i flere år har kæmpet hårdt for at få et mere retfærdigt udligningssystem, der gør, at hans og andre kommuner i en tilsvarende økonomisk situation har mere end svært ved at tilbyde en service, man ser i andre kommuner.

Eksempelvis har NORDJYSKE for nylig beskrevet, hvordan de nordjyske kommuner kunne ansætte 3.900 flere pædagoger og 6.200 flere sosu'er, hvis de økonomisk brugte det samme på hhv. børne- og ældreområdet som det er tilfældet i København - hvor skatteprocenten ovenikøbet er markant lavere end samtlige nordjyske kommuner.

Kilde: KKR Nordjylland. Grafik: Christian Made Hagelskjær

Over for Avisen Danmark har Arne Boelt udtalt, hvorfor han truer at trække sig som borgmester:

- Jeg gider sgu da ikke det her længere. Så de skal nok få fred for mig, men at man kan stå på mål for sådan noget her, det fatter jeg simpelthen ikke. Når jeg står ude i forsamlingshuset, hvad tror du så, borgerne siger til mig? De siger, at vi gider fandeme ikke høre på dine tal og din økonomi. De gider ikke høre på det.

NORDJYSKE forsøger at få et interview med Arne Boelt.