Christine er en del af pandemiberedskabet: - Jeg venter på stormen

NORDJYLLAND:Selvom det er over telefonen, er man ikke i tvivl om alvoren, hun betoner ordene med.

- Jeg ved ikke, om vi bliver løbet over ende, som det er sket i Italien. Eller om vi kan følge med, fordi vi har været så godt forberedt.

Ordene kommer fra 31-årige Christine McKennell Christensen, der er sygeplejerske på Aalborg Universitetshospital.

Til daglig er hun sygeplejerske på narkoseafdelingen, men i sidste uge meddelte hendes leder, at når dagen var omme, skulle hun aflevere en liste med kandidater fra afdelingen, som ville være en del af sygehusets pandemiberedskab.

Christine McKennell Christensen meldte sig frivilligt.

- Jeg synes, det lød spændende rent fagligt. Jeg kan godt lide de pressede situationer, hvor man må klare sig med de midler, man har, og hvor man må finde løsninger undervejs. På den ene side ved jeg godt, hvad jeg går ind til, fordi jeg har behandlet patienter på intensiv med de samme symptomer, som vi kommer til at opleve med corona-virusset.

- Men på den anden side gør jeg ikke, for jeg ved ikke, hvilken verden vi ender i. Så den usikkerhed er både spændende og skræmmende samtidig, siger Christine McKennell Christensen, der blandt andet har arbejdet på intensivafdelingen i Hobro og ligeledes på akutmodtagelsen i Aalborg.

Som mange andre i disse tider, tjekker Christine McKennell Christensen sin telefon lidt oftere end normalt for de seneste nyheder om corona. Foto: Peter Broen

Styrkeløft og rollespil

Hun bor i en lejlighed midt i Aalborg. Når hun ikke er på arbejde, kan man normalt finde hende tre gange om ugen i Aalborg Styrkeløfter Klub. Tidligere dyrkede hun crossfit.

Men Christine McKennell Christensen har også en anden passion. Hun har været medlem af rollespil-foreningen TRoA i Nørresundby, siden hun var 16 år. Her spiller hun gerne et par gange om ugen i et univers, hvor man kan blive stillet over for nogle svære valg og hver deltager har nogle kompetencer, der kan komme i spil på forskellige tidspunkter.

- På den måde kan jeg godt relatere mine erfaringer fra rollespil til den situation, verden befinder sig i nu. De billeder, vi ser rundt omkring, er jo noget, man nærmest kun troede eksisterede på film. Uden sammenligning i øvrigt kan man sige, at man kommer ud i den type uventede situationer i vores rollespil. Nu vil jeg prøve at bringe mine kompetencer som sygeplejerske i spil, så vi kan komme så godt som muligt igennem det her corona-helvede, forklarer Christine McKennell Christensen.

Situationen i Norditalien er skræmmescenariet. I denne uge kom det frem, at det italienske militær kørte lig ud af Bergamo om natten, fordi byens krematorium ikke kan følge med antallet af døde. Foto: Sergio Agazzi

For at blive klædt på til at indgå i corona-beredskabet har hun været på to-dages oplæring i at passe de intensive patienter. Her gennemgik man det udstyr, der forventes at blive brugt - eksempelvis hvordan respiratorerne skal hjælpe patienterne med at få luft.

- Det er nogle væsentligt andre indstillinger end dem, vi er vant til at arbejde med på operationsgangen, men jeg kan stadig huske nogle ting fra min tid på intensivafdelingen, siger Christine McKennell Christensen.

Hun er dermed en af dem, der er i gang med "sidemandsoplæring" i brug af respirator sammen med overvågningssygeplejersker, medicinstuderende og andre, der på meget kort tid skal opkvalificeres.

Risikovurdering Sundhedsstyrelsen har for nylig offentliggjort rapporten ”COVID-19 Risikovurdering, strategi og tiltag ved epidemi i Danmark”. Ifølge rapporten forventer man, at ”580.000 bliver syge af coronavirus i første bølge af pandemien.” 58.000 af de smittede vil have kontakt med sundhedsvæsenet. 11.200 patienter vil blive indlagt. 2.800 af dem vil få behov for intensiv behandling. Region Nordjyllands indbyggertal udgør ca. 10 procent af den danske befolkning. Det svarer til, at 280 nordjyder vil få behov for intensiv behandling på grund af corona-virusset. På Aalborg Universitetshospital har man oprettet et pandemiafsnit, hvor de hårdest ramte patienter skal indlægges. Derudover har Region Nordjylland senest gjort 100 sengepladser klar på sygehuset i Farsø. Disse er til patienter, der ikke har behov for intensiv behandling. Status fredag eftermiddag 20. marts: I alt 186 borgere indlagte på sygehuse, heraf 14 i Nordjylland. Af disse var 37 indlagte på intensive afdelinger - to på Aalborg Universitetshospital. 32 var lagt i respirator og en af disse var i Aalborg. I alt ni borgere er registreret i statistikken over coronarelaterede dødsfald. kilde: Sundhedsstyrelsen og Region Nordjylland VIS MERE

Mental forberedelse

I første omgang har hun fået besked på, at hun vil blive overført til en af de intensive afdelinger, når pandemiberedskabet går ind i den næste fase. Det betyder, at hun skal afløse personalet fra den afdeling, der bliver sendt til pandemiafsnittet. Imens går hun mentalt og forbereder sig på at komme til at behandle corona-patienter.

- Jeg er vildt imponeret over, hvordan hele sygehuset står sammen, og alle er indstillet på at få det til at virke. Lige nu er der stille for mig. Jeg venter på opkaldet om, at stormen er her, siger Christine McKennell Christensen.

Det er i den gule bygning her, at Aalborg Universitetshospital har oprettet pandemiafsnittet. Foto: Peter Mørk

Ros til regeringen

Ligesom resten af verden har hun set de skræmmende billeder fra især Kina og Norditalien. Billederne fra Kina med desperate ansatte på hospitalerne og de aktuelle dødstal fra Norditalien er skræmmescenarierne.

For at undgå dette har regeringen løbende taget mere og mere drastiske tiltag for at forhindre COVID-19 virusset i at sprede sig med samme fart i Danmark.

- Jeg tror på, at de tiltag, der er gjort fra regeringens side, kommer til at gøre en forskel. Jeg kan dog stadig frygte, at det bliver nogle rigtig hårde måneder, vi går ind i, siger Christine McKennell Christensen.

Hvor stor stormen bliver, ved hun ikke. Ligesom hun heller ikke ved, hvordan det kommer til at påvirke hende at skulle stå midt i den største sundhedsmæssige opgave, dette land har stået i nogensinde.

- Jeg tror virkelig på, at jeg kan lære meget. Både om mig selv, men også fagligt ved at stå i sådanne situationer, siger den 31-årige sygeplejerske.

Foto: Peter Broen

Et blik bag kulissen

Christine McKennell Christensen har sagt ja til at lave en dagbog for NORDJYSKE i denne historiske tid.

Aftalen er, at hun enten på skrift eller med video vil fortælle om sin hverdag og sine vagter - med fuld respekt for tavshedspligten over for de patienter og pårørende, hun er i kontakt med. Hun vil også dele sine tanker og refleksioner.

- Jeg håber, at jeg kan bidrage med at give nordjyderne et indblik i, hvad der sker bag ved kulissen, og hvordan det er at stå midt i det. Hvorfor de ting vi får at vide på tv – som nogle gange virker fuldstændig vanvittige – giver mening for os, der står derinde.

- For mig handler det om at vise, hvorfor det er så vigtigt, at vi alle har gået og sprittet hænder, holdt afstand og har måttet give afkald på så mange af de ting, vi tager for givet. Den kommende tid vil vise, hvor langt vi er nået, siger Christine McKennell Christensen.

"Christines dagbog" vil kunne læses - eller ses - her på nordjyske.dk. Den første bliver bragt i en af de nærmeste dage, og herefter vil der løbende komme nye kapitler.