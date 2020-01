Det kommunale udlignings-hvad-for-noget: Derfor taler politikerne om udligning i dag

- Vi får for lidt.

- Vi betaler for meget.

Sådan har det heddet sig i årevis, i årtier, når borgmestre landet over har svaret på, hvordan det kommunale udligningssystem fungerer for dem.

Og når de har mødtes til de årlige "fætter-kusine-fester" i Kommunernes Landsforening har emnet næsten ikke været oppe at vende, fordi man af ovennævnte grunde ikke kunne blive enige om noget som helst.

Men nu kan det ikke undgås længere. Og ifølge Hjørrings borgmester Arne Boelt (S) skyldes det en kombination af borgerpres og mediedækning.

- Vi er kommet dertil, at vi ikke har nogen mulighed for at være i nærheden af at levere en service til borgerne, så den er nogenlunde ens i hele Danmark. Og nu går den ikke længere, fordi vores borgere ikke vil finde sig i det mere. Og så har nogle medier, især NORDJYSKE, dedikeret ressourcer til at afdække, hvad der er op og ned i den her sag, siger Arne Boelt, der er med på holdet af kommuner, der siger, at de får for lidt.

Arkivfoto: Bente Poder

Rige kommuner i hovedstadsområdet vinder

NORDJYSKE indledte i oktober 2017 artikelserien "Høj skat, lav service", hvor vi undersøgte, hvem af de to parter, der havde ret. Og svaret fra en række fagfolk var entydigt.

- En lang række af kommunerne i udkantsområderne er kommet i en situation, hvor kommuneskatten er høj, og servicen er lav... Det er klart en fordel at være en rig kommune frem for en fattig, udtalte professor Poul Erik Mouritzen fra Aarhus Universitet.

- Der er en betydelig forskel på den service, der leveres i nogle kommuner og på den service, der leveres i andre kommuner... Nogle kommuner - især i hovedstadsregionen - har bedre økonomiske vilkår, end kommuner andre steder i landet, sagde professor Bent Greve fra Roskilde Universitet.

Logoet til NORDJYSKEs artikelserie "Høj skat, lav service". Artiklerne illustrerede, at kommuner med en høj kommuneskat generelt set har færre penge til offentlig service som ældrepleje, børnepasning og skoleområdet.

- Dirrer over det hele

I dag og i morgen er der topmøde i KL - det årlige kommunaløkonomiske forum, der vanen tro bliver afviklet i Aalborg Kongres & Kultur Center. Og selvom det kommunale udligningssystem ikke er programsat til at blive diskuteret, så kommer de til at diskutere det, lover Arne Boelt.

- Jeg tror ikke, at der kommer til at blive sagt meget om udligning fra talerstolen. Det har KL behændigt sørget for. Men det kan ikke undgås, at vi kommer til at snakke om det - især som korridorsnak. Vi kan mærke, at det dirrer over det hele. Folk er virkelig spændte denne her gang, fordi der er kommet respekt omkring vores argumenter for et bedre udligningssystem, siger Hjørrings borgmester.

Arne Boelt forventer megen korridorsnak om udligningssystemet, når borgmestre og andre kommunalpolitikere torsdag og fredag mødes i Aalborg. Arkivfoto: Bent Bach

