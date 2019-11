Efter NORDJYSKEs dækning: Leder på Fremtidens Plejehjem stopper - læs rådmandens rosende ord om afgående leder

Opdateret 15:13 med rådmandens forklaring på lederskiftet samt Kis Anette Lunds nye rolle på Elmely, hvor hun ikke skal være i en ledende stilling.

Opdateret 15:49 med nyt citat fra rådmand Jørgen Hein.

Tirsdag morgen blev der delt breve rundt på Fremtidens Plejehjem. I brevet stod der, at leder Kis Annette Lund fra nytår ikke længere skal være leder på det omstridte plejehjem.

"Kis har efter mere end fire år på Fremtidens Plejehjem ønsket andre udfordringer i sit arbejdsliv og stopper derfor som plejehjemsleder ved udgangen af året", skriver plejeboligchef Carsten Johansen i brevet.

Dette brev blev i dag delt ud til beboerne på Fremtidens Plejehjem.

Kritik af manglende handling

Søndag bragte NORDJYSKE den seneste af en række kritiske artikler om Fremtidens Plejehjem. Som i tidligere artikler om plejehjemmet rettede de pårørende en kraftig kritik mod Kis Annette Lund for ikke at handle på klagerne.

Det fremgår af brevet, at Kis Annette Lund nu skal være på plejehjemmet Elmely, hvor hun tidligere har været ansat som leder.

- Det har altid været en del af aftalen, at det ikke var en varig flytning, så Kis har valgt, at tiden er inde, skriver ældrerådmand Jørgen Hein (RV) i en mail.

Rådmand: Kis har fået styr på det

NORDJYSKE har bedt rådmanden om at dokumentere den aftale, han omtaler.

- Jeg tror ikke, der er lavet en skriftlig aftale. Hun blev jo lånt ud fra Elmely for at få styr på Fremtidens Plejehjem. Og det er jo lykkedes, så jeg tror, hun synes tiden er inde til at prøve kræfter med et nyt plejehjem, skriver Jørgen Hein.

Ældrerådmand Jørgen Hein (RV) i snak med kukturrådmand Mads Duedahl (V). Arkivfoto: Torben Hansen

Han oplyser desuden, at Kis Annette Lund ikke skal være leder af Elmely, men får base der i forbindelse, at hun skal være med til at udvikle et kommende plejehjem på Stigsborg Brygge i Nørresundby.

- Derfor er vi også glade for, at Kis selv har ytret ønske om at påtage sig den opgave, slutter rådmanden sin mail.

For en måned siden stoppede også souschefen på plejehjemmet, og dermed skal Aalborg Kommune ud at finde en helt ny ledelse på Fremtidens Plejehjem.

NORDJYSKE har forsøgt at få en kommentar fra både Kis Annette Lund og Carsten Johansen, men uden held.

NORDJYSKE følger op på sagen.

