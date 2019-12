Købt til tavshed: Kommunen vil lukke munden på skraldemænd

Et par dage før Henrik Kragh Andersen gik ud med sin historie om mobning, pres og chikane hos Aalborg Renovation, fik han et godt tilbud.

- De ville betale min chaufføruddannelse og genansætte mig, den dag jeg bliver frisk - imod at jeg holder min mund, fortæller Henrik Kragh Andersen.

Tilbuddet blev overleveret af en repræsentant fra 3F, der havde holdt møde med en kommunal administrationschef, hvor de var kommet frem til, at et uddannelsestilbud til Henrik Kragh Andersen var en god idé. Men det kom altså ikke uden betingelser.

- Jeg spurgte ham direkte: "Hvis jeg tager imod, må jeg så udtale mig? Nej, det må du ikke", lød svaret.

Henrik Kragh Andersen (forrest) har afvist at skrive under på en fratrædelsesaftale. Nicolai Christensen har derimod gjort det og kan derfor ikke udtale sig om sin sag. Foto: Bo Lehm

Hold kæft

Det er Henrik Kragh Andersens opfattelse, at han fik tilbuddet, fordi Aalborg Kommune var blevet opmærksom på, at han var gået til medierne med sin historie.

På det tidspunkt var NORDJYSKE nemlig begyndt at ringe rundt. Og faktisk er det ikke det eneste tilbud, Henrik Kragh Andersen har fået.

Selvom han stod frem med sin historie, har Aalborg Kommune efterfølgende ønsket at lukke munden på ham. I sidste uge fik han et nyt tilbud.

- Jeg fik at vide, at jeg kunne få 15.000 kroner. De 8000 skattefrit. Og så skulle jeg holde min kæft. Og der blev sagt: Hold kæft, siger Henrik Kragh Andersen.

Overkill

Hos 3F understreger Allan Busk, der er formand for 3F Aalborg, at de ikke bryder sig om disse tavshedsklausuler.

- Den slags aftaler bliver lavet i flæng hver eneste dag landet over. Man kan mene om det, hvad man vil, men det er sådan, det er blevet. Det er altid arbejdsgiveren, der forlanger det. Jeg forstår det godt i nogle tilfælde, hvor medarbejdere har med oplysninger om borgere at gøre, men når man snakker skraldemænd, synes jeg, det er overkill, siger Allan Busk og understreger, at det i sidste ende altid er medlemmets afgørelse, om vedkommende siger ja til en aftale, hvor der pålægges tavshedspligt.

Allan Busk, formand for 3F Aalborg. Arkivfoto: Claus Søndberg

Nej tak til tavshed

Lektor Rasmus Willig, der er leder af Center for Offentlige og Private Ansattes Ytringsfrihed på Roskilde Universitet, kan ikke udtale sig om den konkrete sag, men finder det betænkeligt, "hvis der er medarbejdere, som tilbydes ordninger i forbindelse med deres fratrædelse, hvor de pålægges tavshedsklausuler."

- I udgangspunktet må det være i offentlighedens interesse at få indsigt i en offentlig arbejdsplads, hvis politiske, såvel som konkret ledelsesmæssige beslutninger leder til negative konsekvenser som for eksempel sygdom, siger Rasmus Willig.

Han drager paralleller fra sagen i Aalborg til sin og kollegers seneste forskning på området, som viser "en sammenhæng mellem usikkerhed, selvcensur og stressreaktioner, der ledte til sygdom".

Kan ikke købes

Hvis Aalborg Kommune troede, at Henrik Kragh Andersen kunne købes til tavshed, tog man fejl.

- Jeg er ikke interesseret i deres tilbud. Jeg er interesseret i, at det kommer ud i pressen, så folk kan se, hvordan de behandler os på Aalborg Renovation, siger han.

Han kan ikke lide, at der bruges skattekroner på at lukke munden på skraldemændene.

- Jeg synes, at det er forfærdeligt, at de gør det på den måde. Det var da bedre, at de prøvede at få et ordentligt arbejdsmiljø i stedet for bruge penge på at undgå negativ omtale, siger Henrik Kragh Andersen.

Foto: Bo Lehm

Flere tilbud til skraldemænd

Da Henrik Kragh Andersen stod frem i NORDJYSKE sidste weekend, var det sammen med den tidligere kollega Nicolai Christensen. I modsætning til Henrik Kragh Andersen sagde Nicolai Christensen ja til en fratrædelsesaftale, som sikrede ham ekstra penge.

Til gengæld skrev han under på, at han skal være loyal over for Aalborg Renovation, og at han ikke må tage sagen op i andre sammenhænge. Derfor kunne Nicolai Christensen ikke udtale sig om sin tid som skraldemand.

Samme slags aftale indgik Preben Nielsen, der dog udtalte sig til NORDJYSKE, inden han skrev under på sin fratrædelsesaftale og derfor nåede at fortælle om chikane, nedgørende udtalelser og overvågning fra en bestemt teamleder.

Læs Preben Nielsens historie her

Borgmester: Ikke mit bord

NORDJYSKE har spurgt borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S), hvad han mener om, at der bruges kommunale kroner på at købe skraldemænds tavshed.

- Jeg kan ikke kommentere på sager, som ligger i miljø- og energiforvaltningen, der henhører under Lasse Puertas Navarro Olsens rådmandsområde. Derfor skal jeg bede dig om at rette de spørgsmål til ham. Så er jeg sikker på, at han vil besvare dem.

NORDJYSKE:Nu er det jo dig som borgmester, jeg spørger. Det kunne jo godt tænkes, at du har en holdning til spørgsmålet?

- Vi er inde i personalesager og personalejura, og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man håndterer det korrekt, siger Thomas Kastrup-Larsen (S).

Thomas Kastrup-Larsen mener ikke, at han bør forholde sig til, at der bruges kommunale skattekroner på tavshedsklausuler over for skraldemænd. Han henviser i stedet rådmand Lasse P. N. Olsen. Arkivfoto: Laura Guldhammer

- Det er normal procedure

Det var administrationschef Nils Ove fra Aalborg Kommune, der var med til at tilbyde Henrik Kragh Andersen 15.000 kroner for at tie stille om Aalborg Renovation. NORDJYSKE har interviewet ham om strategien.

NORDJYSKE:Hvorfor er det nødvendigt for jer at lave sådan nogle aftaler?

- Det er normal procedure i den her type sager.

Men hvorfor er det nødvendigt med sådan en formulering i forhold til renovationsmedarbejdere?

- Fordi de er lige så vigtige medarbejdere som alle andre.

Hvad siger du til Rasmus Willigs udsagn om, at det er i offentlighedens interesse at få indsigt i, hvad der foregår på en offentlig arbejdsplads?

- Det er jo hans tolkning af det, siger Nils Ove.

- Grotesk spørgsmål

NORDJYSKE bad også administrationschefen kommentere de to tilbud, som Henrik Kragh Andersen fik - indeholdende chaufføruddannelse og en sum penge.

- Jeg vil ikke udtale mig i personsager.

Hvorfor vil du bruge skattekroner på at gøre skraldemænd tavse?

- Jeg vil ikke udtale mig i personsager.

Det er ikke en personsag men et generelt spørgsmål: Hvorfor vil du bruge skattekroner på at gøre skraldemænd tavse?

- Det er… det er helt… jeg synes, det er et helt grotesk spørgsmål. Det er jo ikke et spørgsmål om at gøre nogle tavse.

Så du giver hermed tilladelse til – uanset hvem det måtte være, der arbejder i Aalborg Renovation – at kontakte NORDJYSKE og fortælle om, hvordan de opfatter arbejdsmiljøet hos Aalborg Renovation?

- Jamen, jeg tænker, at vi alle sammen har en tavshedspligt, når vi er ansatte i Aalborg Kommune. Der er almindelig gældende tavshedspligt, når man er ansat et sted. Og så har vi en aftale med nogen om, hvordan vi håndterer nogle ting, siger administrationschef Nils Ove.