Rådmand om plejehjemskritik: - Vi vil lære af vores fejl

Efter måneders presseomtale af kritisable forhold på plejehjem i Aalborg Kommune har ældrerådmand Jørgen Hein (RV) nu forklaret sig til NORDJYSKE.

Og Jørgen Hein kunne godt have undværet, at "dialogen er foregået gennem medierne til offentlig beskuelse".

- Det må dog først og fremmest have været en belastning for de berørte plejehjemsbeboere og deres pårørende, og det kan jeg ikke beklage tilstrækkeligt. Vi gør alt, hvad vi kan for at følge op på tingene og lære af vores fejl, siger Jørgen Hein.

I artikelserien har NORDJYSKE fortalt om en række borgere, som har været udsat for omsorgssvigt på plejehjem i Aalborg Kommune. Rådmanden oplyser, at ældre- og handicapforvaltningen har holdt møde med Styrelsen for Patientsikkerhed, ligesom udvalget har drøftet sagen. Og det har ført til en række tiltag, "der skal sikre, at lignende ikke sker igen, og at situationen generelt forbedres."

- Lederen af Fremtidens Plejehjem er som bekendt fratrådt sin stilling efter eget ønske, og det er en beslutning, som vi i udvalget har taget til efterretning. Der er behov for friske kræfter, siger Jørgen Hein.

Jørgen Hein stillede for første gang op til interview om artikelserien "Svigt på plejehjem". Han blev flankeret af næstformand i ældre- og handicapudvalget Carsten Kristensen (V). Henrik Bo

Ny virkelighed

Rådmanden nævner, at indsatsen indeholder tiltag, der skal "styrke fagligheden og kvalitetssikre indsatserne", og så skal der "fokus på kommunikation mellem ledelse og pårørende". Flere plejekrævende beboere og større krav om bedre kommunikation er nogle af udfordringerne, oplyser han.

- Jeg skal være den første til at erkende, at det er en ny virkelighed, som vi i forvaltningen ikke har været tilstrækkeligt opmærksomme på at tilpasse os. Det er kritikken af Fremtidens Plejehjem tydelige eksempler på, siger Jørgen Hein.

Han understreger samtidig, at kritikken bør rettes mod politikerne og ikke mod medarbejderne.

NORDJYSKE: Men der har jo været kritik af plejepersonalet. Kritik af den daglige pleje, ingen reaktion på nødkald, dårlig pleje og hygiejne, og en beboer der blev sendt i seng uden aftensmad. Hvad siger du til det?

- Det er jo personfølsomme oplysninger. Jeg vil ikke udtale mig om personer. Jeg har selvfølgelig læst det, men jeg kan ikke udtale mig om det, siger Jørgen Hein.

Ældre- og handicapudvalget har vedtaget en handleplan, som indeholder kurser i "styrket borgerkontakt", ligesom der skal ansættes en - eller flere - pårørendevejledere. Samtidig skal den eksterne kontrol af kommunens 40 plejehjem styrkes, og tilsynet skal give flere anvisninger efter uvarslede tilsyn.

Ressourcer

Umiddelbart er der ikke penge i planen. Men rådmanden understreger, at der generelt set er flere penge på vej til området.

- I forbindelse med budgetforhandlingerne har vi for første gang i flere år fået tilført midler til ældreområdet. Fuld demografiregulering – 22 millioner kroner – og det betyder, at vi får flere penge, fordi der kommer flere ældre. Det er første gang, vi har fået det i syv-otte år, siger han.

Men så er der vel også et syv-otte års efterslæb?

- Jo, men jeg synes, at udvalget og jeg har fået vendt spiralen. Samtidig fik vi seks millioner kroner til ekstra nattevagter.

Men hvis vi tager det beløb, svarer det til seks-syv flere ansatte ifølge jeres egne beregninger. Der er 40 plejehjem. Så hvor meget batter det?

- Det forslår, som det forslår. Det er vi klar over, siger Jørgen Hein.

Rådmanden oplyser, at det er nyt for ham, at der skulle være problemer på Fremtidens Plejehjem, fordi der kun er to nattevagter til 75 beboere. Oprindelig var der sat tre vagter af, men på grund af sensorer i gulvene mente man, at der kunne skæres ned. Men nu lytter han til kritikken, siger han.

- Det vil vi jo evaluere nu. Vi har ikke hørt før, at det skulle være et problem, siger han.

Rådmand på aftenvagt

En anden del af kritikken mod politikerne er, at de ikke ved, hvad der foregår ude på plejehjemmene. Jørgen Hein erkender, at han ikke har været med på en vagt endnu. Men det sker snart - på Lykkevang i Svenstrup.

- Der skal jeg med på en aftenvagt. Jeg har ikke været det endnu. Indrømmet. Men jeg har været ude med hjemmeplejen og sygeplejen. Jeg synes, at det var vigtigt for mig de første par år at komme ud at se det her kæmpe område.

Rådmanden mener, at nøgleordet er "kommunikation".

Men nogle gange er der kommunikeret med beboere og pårørende, men der er bare ikke sket noget efterfølgende?

- Sådan skal det selvfølgelig ikke være. Når man får en henvendelse, skal man svare på den, og når man får klage, svarer man på dem. Jeg vil have en forvaltning, hvor vi behandler vores borgere ordentligt. Det skal være ordentligt det her. Det har jeg altid stået for som person, og det skal det også være, hvor jeg er rådmand. Jeg vil have ordentlighed, siger Jørgen Hein.