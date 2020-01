Sejr for fyret skraldemand: Kommunen afskaffer hold kæft-bolsjer

Henrik Kragh Andersen nægtede at skrive under på aftale, der betød, at han ikke kunne fortælle om kritisable arbejdsforhold hos Aalborg Renovation. Rådmand Lasse Olsen afviser, at kommunen har forhindret ansatte i at ytre sig, men både 3F og ekspert er uenige i den udlægning. Foto: Bo Lehm