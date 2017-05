Gravid profil misser håndboldfinaler

Landsholdsspiller Anne Cecilie de la Cour er i lykkelige omstændigheder

Anne Cecilie de la Cour jubler efter en scoring under EM i december. Snart skal hun være mor. Arkivfoto: Liselotte Sabroe / Scanpix

KØBENHAVN: København Håndbold er svækket forud for mødet med Nykøbing Falster Håndboldklub i finalerne om danmarksmesterskabet.

Landsholdsspilleren Anne Cecilie de la Cour er nemlig gravid. Det fortæller hun til TV2 Sport.

Det var af samme årsag, hun missede semifinalerne mod FCM Håndbold, selv om den officielle forklaring lød på sygdom. I marts meldte hun afbud til landsholdet med en skade i maveregionen, lød det.

Hun har holdt graviditeten hemmelig, fordi hun først skulle have undersøgt, om alt var okay, da barnet var i højrisikozonen for at blive ramt af en kromosomfejl, fortæller hun til TV2 Sport.

I marts var gravide håndboldspillere emne for en ophedet debat. Det skyldtes, at en række ligaklubber blev sportsligt svækket efter at være ramt af flere graviditeter på samme tid.

Allerede dengang vidste landsholdsspilleren, at hun ville blive en af de næste til at give sin klub en lignende besked.

- Jeg vidste, jeg var gravid, allerede inden den her mediedebat omkring gravide håndboldspillere begyndte. Så det var hårdt at skulle gå og holde hemmeligt for klubben.

- Som andre håndboldspillere også har haft fortalt om, så er det da nervepirrende, og man er da nervøs, når man skal fortælle det til klubben.

- Jeg måtte jo fortælle, at jeg kun var med til kvartfinalerne og så ikke længere, for så var jeg for langt henne i min graviditet, siger hun til TV2 Sport.

Hun tilføjer, at hun ikke har hørt en eneste negativ røst i sin klub, efter hun har fortalt om sin graviditet.

Den første DM-finale spilles lørdag i næste uge.

/ritzau/