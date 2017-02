HØRSHOLM: Rungsted-spilleren Morten Green er ikke med, når Rungsted Seier Capital i aften spiller den sidste kamp i grundspillet.

Det er han ikke, fordi han i kampen 15. februar satte en hård tackling ind på Aalborg-Pirates-spilleren Oliver Anker Christensen.

Søndag var Morten Green igen involveret i en episode mod Aalborg Pirates, da Pirates-spilleren Alexander Collberg måtte udgå med hjernerystelse efter en tackling, som dommeren på stedet takserede til 5 minutters udvisning plus en game misconduct-straf for checkting to the head.

Men sagen blev tirsdag behandlet af disciplinærudvalget under Dansk Ishockey Union, og her blev det besluttet, at Morten Green slipper for karantæne i denne omgang.

Videoen har været sendt videre til den østrigske liga, der er samarbejdspartner med DIU’s Department of Player-Saffety-udvalgm og her har man argumenteret for, at tacklingen er sat ind mod skulderen og ikke mod hovedet.

- I kampen blev Morten Green idømt stor straf for CTH på baggrund af de indskærpelser der er foretaget til dommerne om spillersikkerhed; fejlskønnet var til sikkerhedssiden og skal man acceptere i en sport hvor farten kan være høj og beslutninger tages i et splitsekund. Morten Green ramte ikke sin modstander i hovedet med den primære kontakt fra skulderen - tacklingen sad; som den bør, på modstanderens højre skulderparti, lyder det efterfølgende fra disciplinærudvalget.

Alexander Collberg er i mellemtiden ramt af det, der i fagtermer hedder en svær hjernerystelse og er ude på ubestemt tid.