Greenpeace klager over godkendelse af ophugningsværft

FREDERIKSHAVN: Miljøorganisationen Greenpeace har klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Frederikshavn Kommunens godkendelse af Modern American Recycling Services, M.A.R.S., det store ophugningsværft, der etablerer sig på Frederikshavn Havn.

Greenpeace mener, at Frederikshavn Kommune som ejer af havnen ikke kan være uvildig myndighed og opfordrer Klagenævnet til at beslutte, at Miljøstyrelsen er rette miljømyndighed i denne sag.

- Kommunen ikke uvildig

Ifølge Greenpeace er Frederikshavn Kommune så involveret i anlæggets udformning og funktion, at kommunen ikke har respekteret armslængdeprincippet og derfor arbejder uden for kommunalfuldmagtens rammer.

Greenpeace vil have kommunens EU-godkendelse af M.A.R.S. som ophugningsværft ophævet og sagen genbehandlet med respekt for gældende regler, og Greenpeace ønsker at klagen får opsættende virkning.

Ophugning foregår i det fri

Greenpeace lister en lang række konkrete punkter, hvor kommunens miljøgodkendelse stiller lempeligere vilkår end EU’s liste til Skibsophugnings-forordning.

Arbejdstilsynet er slet ikke blevet inddraget i den konkrete godkendelse.

M.A.R.S. stammer fra Louisiana i USA og har sin erfaring derfra fra ophugning på flodbredder. Her foregår al ophugning i det fri og uden fast bund under arbejdsområdet.

Arbejdsprocesserne i Frederikshavn er planlagt til at foregå i det fri uden mulighed for at etablere udsugning. Man kan ikke separere forurenende processer og etablere udsugning.

Røg og støv vil blive spredt i hele området omkring havnen - også til andre virksomheder og boliger. I stille vejr vil røggasser, støv og partikler samle sig i arbejdsområdet og ved nærliggende virksomheder og skabe et yderst farligt arbejdsmiljø for medarbejdere i området, hedder det i klagen fra Greenpeace.

- Ikke rekreativt område

Den nye nordlige mole har kommunen og havnen markedsført som et nyt rekreativt område for indbyggerne, hvor man kan opholde sig og fiske, men det mener Greenpeace er ganske urealistisk og uansvarligt, idet ophold forventet vil kræve sikkerhedsudstyr og i perioder friskluftforsyning.

Frederikshavn Kommune ønsker ikke at kommentere sagen pt. Kommunen afventer svar fra Miljøstyrelsen om, hvem der har ansvaret for miljøtilsynet med de to boreplatforme, der ligger i havnen i Frederikshavn.

På lørdag er der i øvrigt offentlig adgang til den nye havn i Frederikshavn. Havneudvidelsen fejres med en stor fest på havnen fra 10-14.