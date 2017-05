Greipel tog flot sejr i Giroen

Den tyske sprinter løb med det hele på lørdagens 2. etape i Giro d’Italia

TORTOLI: Sprinterne fik for anden dag i træk mulighed for at snuppe en etapesejr i Giro d’Italia.

Sprinteren André Greipel (Lotto Soudal) var hurtigst af alle på den lange, flade opløbsstrækning, som lå godt til den tyske mester.

Det var 34-årige Greipels syvende etapesejr i Giroen i karrieren.

Lørdagens 2. etape blev kørt fra Olbia til Tortoli over 221 kilometer på Sardinien.

Danske Lars Bak var med til at køre Greipel frem til sejren, og danskerens arbejdsdag sluttede, da han slog ud med cyklen med omkring to kilometer til mål.

I spurten slog Greipel italieneren Roberto Ferrari (Emirates), mens Jasper Stuyven (Trek) blev nummer tre.

Caleb Ewans (Orica-Scott) forsøgte også at blande sig i spurten, men den australske sprinters fod røg ud af pedalen, og det endte med en niendeplads.

Greipel overtager med sejren også løbets lyserøde førertrøje på grund af bonussekunder.

Tyskeren har fire sekunder ned til østrigeren Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), som vandt fredagens åbningsetape.

Ilnur Zakarin var ved at miste dyrebare sekunder efter en defekt, men russeren nåede med hjælp fra hele Katusha-holdet at komme op til feltet.

Giroen består af 21 etaper og slutter 28. maj med en enkeltstart i Milano.

/ritzau/