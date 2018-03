Grøn forening er rystet over forværrede vandmiljøtal

Nye alvorlige tal om vandmiljøet fra Aarhus Universitet betyder, at Landbrugspakken skal op til kritisk revision.

Det mener Ella Maria Bisschop-Larsen, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

- Det ryster én, at der gentagne gange kommer oplysninger, der viser, at landbrugspakken hviler på et alt for usikkert grundlag. Og at kvælstofkoncentrationerne nu er undervurderede, siger hun.

To nye rapporter fra Aarhus Universitet slår fast, at de officielle løbende målinger af næringsstoffer gennem syv år har undervurderet problemerne. Kvælstofindholdet har været i gennemsnit 13 procent højere end hidtil anslået.

- Derfor er min opfordring til miljøministeren: tag det nu alvorligt og sørg for at rette op på den misere, der blev lavet i al hast med Landbrugspakken, siger Ella Maria Bisschop-Larsen,

Hun mener, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) straks må sætte sig sammen med partierne bag Landbrugspakken og se, hvordan tingene kan rettes op.

- Det vil gavne vandmiljøet og også landbruget. Danmark skal leve op til god økologisk tilstand i vores vandmiljø inden 2027. Alle beregninger viser, at det kun bliver dyrere for landbruget at vente.

Samtidig mener hun, at der bør indfinde sig en vis selvransagelse i Miljø- og Fødevareministeriet og Miljøstyrelsen, der har bestilt de prøver af et privat laboratorium, som nu viser sig at være ubrugelige.

- Der var jo en enorm interesse i at få lavet Landbrugspakken i en pokkers fart, og derfor også i resultater der bakkede den op.

- Derfor har man måske ikke været så kritisk, som man bør være, når man bestiller så vigtige prøver, og som der skal træffes vigtige beslutninger ud fra, siger hun.

/ritzau/