Grøn rekord: Første juleaften på 100 procent vindkraft

Det kan godt være, at der ikke er en hvid jul i sigte. Til gengæld bliver julen den hidtil grønneste - i hvert fald når det kommer til elforsyningen.

Det kommer nemlig til at blæse så meget, at strømmen fra vindmøllerne kan levere 110 procent af vores elforbrug over hele dagen. Det fortæller afdelingschef i Dansk Energi Stine Leth Rasmussen.

- Vi får en rekordgrøn jul rent energimæssigt. Det kommer til at blæse rigtig meget 24. december, og det betyder også, at de danske vindmøller kommer til at producere rigtig meget strøm, siger hun.

- - Når vi producerer strøm med vindkraft, slipper vi for at lukke CO2 ud i atmosfæren. Det er virkelig godt for klimaet.

Samtidig er juleaften én af de dage på året, hvor der generelt bliver brugt ekstrameget strøm.

Mellem klokken 17 og 18, hvor anden eller flæskestegen skal steges, og der skrues op for julemusikken i radioen, ligger forbruget cirka 13 procent højere, end det gør på en gennemsnitlig dag.

Her venter Dansk Energi, at vindmøllerne leverer omkring 90 procent af strømmen.

Men det er ikke kun juleaften, at en god del af det danske elforbrug bliver dækket af grøn energi.

- I Danmark kan vi nu dække over halvdelen af vores elforbrug på årsbasis med vedvarende energi, siger Stine Leth Rasmussen.

Dansk Energi vurderer, at 2017 generelt tegner til at blive et rekordår for, hvor stor en andel af vores el der kommer fra vind. Det ved organisationen dog først med sikkerhed omkring 1. januar.

- Så vi har været i stand til at gøre vores elproduktion meget grøn i løbet af de seneste år.

Næste skridt bliver at bruge strømmen til noget mere, tilføjer afdelingschefen.

- Altså, at vi bruger den grønne strøm til at få erstattet olie og gas i vores opvarmning, og at vi bruger strømmen til at få erstattet benzin og diesel i vores transport.

/ritzau/