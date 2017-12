Grønland opgiver kampen om at være julemandens hjemland

GRØNLAND: Tusindvis af børn sender hvert år til jul et brev med deres gaveønsker til Grønland, for her bor julemanden, mener mange danskere.

Internationalt er der dog uenighed, og nogle mener, at han i virkeligheden hører hjemme på Nordpolen, i Tyrkiet eller i Rusland.

Finnerne er dog ikke i tvivl om, hvor han er fra. Julemanden er deres, og han hører hjemme i Lapland.

Her kan man besøge byen ’Santa Claus Village’, der fremstår som en forlystelsespark med butikker og restauranter.

På Grønland er de blevet trætte af kampen og opgiver derfor retten til den gavmilde, langskæggede mand i den røde dragt. Det fortæller Lykke Geisler Yakaboylu, direktør i turistorganisationen Visit Greenland. Det skriver DR.

- Det cirkus, som finnerne har, kan vi ikke konkurrere med. Finland må gerne få julemanden for vores skyld, siger hun til DR.

Lykke Geisler Yakaboylu mener, at Finlands julemandskoncept er "et Disney-show", og det ønsker de ikke at konkurrere mod.

Julemanden var engang en del af det grønlandske brand. I halvfemserne fik han et kontor i Nuuk, der blev drevet som en lille butik, ligesom børn kunne sende deres breve, som endda blev besvaret.

- Det var aldrig nogen økonomisk succes, så det døde ud. Vi siger stadig, når vi bliver spurgt, at han kommer fra Grønland, vi bruger det bare ikke aktivt i vores markedsføring, siger Lykke Geisler Yakaboylu.

I stedet vil Visit Greenland reklamere for at være en adventuredestination, hvor man kan opleve Nordlyset og køre hundeslæde.

Ifølge Steffen Fog, der er rejseleder i Grønland, kan de fleste danske gæster genkende byen Uummannaq, hvor optagelserne til DR’s julekalender "Nissebanden" fandt sted i 1980’erne.

- Der kan man se en lille udstilling med Julemandens hjem og hans kontor. I byen Ilulissat er en postkasse, hvor børns ønskesedler ender. Ellers er det ikke tydeligt, at julemanden kommer herfra, siger han.

Han understreger dog, at grønlænderne selv holder fast i, at julemanden hører hjemme der.

- Når man bor her, er det blasfemisk at sige andet, siger Steffen Fog.

/ritzau/