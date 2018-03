Grønland skal til valg i april

Kim Kielsen, der er formand for Grønlands landsstyre, Naalakkersuisuts, har udskrevet valg til Grønlands landsting, Inatsisartut. Det skriver de grønlandske medier KNR og Sermitsiaq.

Dermed skal selvstyrets parlament vælges i april. Vælgerne skal sætte deres kryds enten 17. eller 24. april. Om det bliver den ene eller anden dato, afgøres af det siddende landsting, skriver Sermitsiaq.

Valget blev udskrevet mandag ved et pressemøde i landsstyrets presserum.

- Jeg har meddelt Bureau for Inatsisartut, at jeg gerne vil udskrive valg. Her arbejder vi for, at valget sker i dette forår, siger Kim Kielsen ifølge Sermitsiaq.

- Jeg har tænkt over at udskrive valg i lang tid. Men nu starter valgkampen. Der er flere fordele i at udskrive valget nu.

Mediet skriver ikke, hvilke fordele Kim Kielsen henviser til.

Formanden for selvstyret har været i embedet siden september 2014, hvor han overtog fra den tidligere formand Aleqa Hammond. Begge er de fra det socialdemokratiske parti Siumut, hvis navn kan oversættes til Fremad.

Kielsen overlevede sidste sommer et kampvalg om posten som formand i partiet.

Siden har hans udfordrer, Vittus Qujaukitsoq, stiftet sit eget parti. Det hedder Nunatta Qitornai, hvilket på dansk betyder Vort Lands Efterkommere. Partiet fokuserer på løsrivelse fra Danmark.

Ved valget i 2014 gik Siumut tilbage, men blev størst med omkring 34 procent af stemmerne. Det var dog tæt efterfulgt af Inuit Ataqatigiit (IA) - på dansk Folkefællesskabet - der befinder sig til venstre for Siumut.

Den største stemmesluger ved det sidste valg blev IA's Sara Olsvig, der også har et sæde i det danske Folketing.

Der skal til valget vælges 31 medlemmer til landstinget. De partier, der er valgt ind i det siddende landsting, er automatisk opstillet. Nye partier skal dog på jagt efter underskrifter.

Et af de partier bliver Vort Lands Efterkommere. De skal skaffe underskrifter svarende til hver 31. vælger.

Partiet troede, at det havde samlet nok signaturer. Men tidligere mandag skrev Sermitsiaq, at 200 af underskrifterne er blevet annulleret.

