DANMARK: Der er i denne weekend mulighed for at prøve at køre ekstra miljøvenligt i en Hyundai. Forhandlerne har nemlig dansk premiere på den ny hybrid model Ioniq, der lanceres i to udstyrsvarianter: Trend til priser fra 300.000 kr. og Premium fra 340.000 kr.

Begge modeller er udstyret med et 6-trins automatgear og en omfattende udstyrspakke med bl. a. navigation, LED-kørelys, Bluetooth, sædevarme foran, trådløs opladning af mobiltelefon, klimaanlæg, varme i rattet, parkeringssensor og bakkamera. Dertil kommer sikkerhedsfeatures som 7 airbags, nødbremsesystem, vognbaneassistent og adaptiv fartkontrol.

Premium-modellen indeholder desuden bakspejl med automatisk nedblænding, blindvinkelsensor og sædevarme både i for- og bagsæde.

To prisskilte

Hos forhandlerne er der i øvrigt to prisskilte på Hyundai Ioniq: Et med før nævnte salgspriser og et med prisen for at privatlease bilen. Foretrækker man sidstnævnte mulighed skal der for Trend-udgaven udbetales 10.000 kr. og en månedlig ydelse på 3.795 kr.

Lægges yderligere 200 kr. mere pr. måned, kan man lease Premium-modellen. Udbetalingen på 10.000 kr. er den samme.

Leasingperioden er på 36 måneder med 15.000 km/år og det er selvfølgelig muligt at få flere kilometer mod en mindre merpris i ydelse.

En af de specielle ting ved Ioniq er dens alsidighed, da den udover hybridversionen også kommer som ren elbil og senere som plug-in hybrid. Elbilen dukker op i Danmark i forsommeren til priser fra 270.000 kr., mens plug-in hybriden kommer i sensommeren. Importøren oplyser endnu ikke priser sidstnævnte.