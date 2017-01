NØRRESUNDBY: De ressourcestærke borgere skal have lov til at komme foran i køen hos Sundby-Hvorup Boligselskab afdeling 12 i Nørresundby i Løvvangområdet. Det mener et flertal i by- og landskabsudvalget.

Dermed efterkommer de et ønske hos boligselskabet, der gerne vil bruge redskabet til at fjerne boligafdelingen permanent fra den berygtede ghettoliste, også kaldet Udlændinge- Integrations og Boligministeriets liste over særligt udsatte boligområder. Fleksibel udlejning skal være med til at sikre en "mindre ensidig social beboersammensætning", og værktøjet giver nogle afgrænsede målgrupper fortrinsret til en andel af boligerne, men udelukker altså ikke andre borgere fra at søge- og få boligen. Fortrinsret får bl.a. pendlere, der arbejder i kommunen, men bor udenfor, eller personer der arbejder, men mangler bolig i forbindelse med en skilsmissesituation.

- Vi har lyttet til de udfordringer, som Sundby Hvorup Boligselskab har. Man har lavet boligsocial indsats i afdeling 12, man renoveret boligerne, og når et boligområde ender på på ghettolisten, kan ganske små ting være afgørende. Måske bliver en lejer arbejdsløs, og så ryger afdelingen på ghettolisten. Det er med til at trække tingene ned og gør det sværere at få ressourcestærke lejere ind, siger by- og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen (S).

Han mener, at fleksibel udlejning kan give afdelingen et pusterum.

Når nogen kommer foran i køen, kan det ligne forskelsbehandling. Men Hans Henrik Henriksen understreger, at "målet ikke er at holde nogen ude, der skal være plads til alle".

- Det er nødvendigt, at vi laver en samlet indsats omkring problemet med ghettodannelse. Vi er privilegeret i Aalborg, når vi sammenligner os med de andre store byer.

- Tanken er ikke, at der er nogen, der ikke kan få tag over hovedet, men tanken er, at man spreder dem, der får tag overhovedet, så man samlet set løfter nabolaget.

Han henviser til, at kommunen i boligudvalget sammen med boligorganisationerne vil lave en strategi på området.

- Med fælles hjælp tror jeg, at vi kan komme rigtig langt, siger Hans Henrik Henriksen.

Rådmanden tror, at fleksibel udlejning kan være en del af løsningen, men han tror også, at det bliver et langt sejt træk.

- Jeg har stor respekt for Sundby-Hvorup Boligselskab. De har fingeren på pulsen i forhold til deres nabolag.

SF siger nej

SF stemte imod fleksibel udlejning i by- og landskabsudvalget.

- Grundlæggende er vi imod, at der skal gøres forskel på folk. Dog er fleksibel udlejning en mildere model end den kombinerede udlejning, hvor man siger, at f.eks. kontanthjælpsmodtagere ikke må leje. Det bliver jo ikke tilfældet, men man giver fortrinsret til nogen, siger Jens Toft-Nielsen (SF).

Han noterer desuden, at boligselskabet selv oplyser, at det går godt i afdelingen, ligesom der er blevet bevilget penge til en boligsocial indsats. Derfor kan han ikke se logikken i at indføre fleksibel udlejning nu.